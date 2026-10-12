"To nije izbor već naša obaveza": Ibon Navaro se oglasio pred utakmicu Asvel - Crvena zvezda

IBON Navaro se oglasio pred gostovanje Crvene zvezde ekipi Asvela.

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On je saopštio loše vesti. Crveno-beli će u Lion putovati bez centra. Svestan je da će njegov tim morati da se prilagodi bez petice.

- To nije izbor, već naša obaveza. Tako da to moramo da uradimo i uradićemo. Znamo šta treba da uradimo i to neće biti lako, ali ćemo pokušati. Davidovac će ponovo igrati na svim pozicijama. On, Nvora, Semi... Svako mora da napravi korak napred kako bi pomogao timu u kom god segmentu igre da je potrebno - rekao je Navaro.

Svestan je da klub mora da reaguje u nedostatku visokih igrača.

- Nravno. Klub traži jednog igrača koji može da nam pomogne. Daju sve od sebe. Pre ili kasnije, naći će igrača koji može da nam pomogne.

Dotakao se Asvela koji od ove sezone sa klupe trenira Toni Parker.

- Oni su nezgodna ekipa, veoma fizički čvrsta, imali su ludo leto i ljudi ih još uvek potcenjuju. Možete ih potcenjivati, ali su po procentima oni najbolji tim kada je reč o šutu za tri poena. Tim koji uzima najviše šuteva, ekipa koja ima najbolji protok lopte. Odlična ekipa kada je reč o ofanzivnom skoku.

Iako mnogo šutiraju, on ne misli da je to NBA stil.

- Ne mislim da je uzimanje mnogo šuteva za tri poena samo NBA igra. Mnogi timovi u Evropi imaju preko 29,5 pokušaja za tri poena. Ne radi se o Toniju Parkeru ili NBA ligi, radi se o igranju moderne košarke.

U Beogradu će ostati Stefan Miljenović i Vojin Medarević.

- Stefan Miljenović ostaje, ima problema sa skočnim zglobom. Vojin Medarević je trenutno van sastava za Evroligu. Čvrstina je jedna od stvari koja mora biti u našem DNK, tako da je to nešto na čemu radimo. Nije nam potrebna visina kako bi uradili ono što želimo. Samo treba da budemo skoncentrisani i kada to uradimo, mi smo dobri na skoku. Ponekad skok nije pitanje visine, već intenziteta, energije i dobre odluke kada treba da idete na loptu.

Uprkos problema sa povredama, Španac veruje da tim još uvek nije dostigao maksimum.

- Super daleko smo od mesta na kojem želimo da budemo. Vis te mirniji jer smo dobili poslednje dve utakmice, ali smo i dalje predaleko od onoga gde želimo da stignemo. Napredak je dobra. Ipak, ima stvari koje moramo da radimo još bolje. Na boljim procentima šuta bili bi još bolji. Analizirajte sezonu 2022/2023 sa Unikahom. Imali smo site probleme do decembra, dok se svi nisu navikli na zahteve koje tražimo od igrača - zaključio je Navaro.

Podsetimo, utakmica Asvel - Crvena zvezda igra se u utorak 20 časova u dvorani "Astrobal".

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