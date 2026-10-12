"Prilagodićemo se iako smo ostali i bez Izundua" Dejan Davidovac pred gostovanje crveno-belih Asvelu
Košarkaši Crvene zvezde gostuju u utorak ekipi Asvela, a košarkaš crveno-belih Dejan Davidovac izneo je očekivanja pred ovaj duel.
Svestan je Davidovac da crveno-bele ne čeka laka utakmica u Vilerbanu.
- Očekuje nas fizički veoma zahtevna utakmica. Tipična ekipa iz Francuske, imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama.
U subotu se povredio i Ibuka Izundu, koji se tako pridružio Džonatanu Motliju, koji je takođe odsutan.
- Ostali smo bez drugog centra, ali ćemo se prilagoditi. Daćemo svi svoj maksimum da pobedimo utakmicu. Imamo šansu da nastavimo u dobrom ritmu da igramo, verujem da ćemo biti spremni za sutra.
Nema sumnje da je pobeda u Dubaiju podigla samopouzdanje Crvenoj zvezdi.
- Svaka pobeda dosta znači. Nismo najsjajnije počeli sezonu, bez obzira na rezultat, nismo izgledali onako kako smo želeli. Nije ni vreme da izgledamo najbolje, ali idemo korak po korak, iskoristićemo ovu utakmicu da se što bolje pripremimo za nastavak sezone.
Crvena zvezda u duplom kolu prvo gostuje Asvelu a zatim dočekuje Pariz u Beogradu.
Preporučujemo
Vlasnik Panatinaikosa ne odustaje od Jokića
12. 10. 2026. u 13:04
Jokan ne paniči posle lošeg debija: Nije trenutak za vikanje i razbijanje...
12. 10. 2026. u 12:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Neugodno gostovanje za Njukasl: Svrakama neće biti lako na "Bilding sosajeti areni"
ŠESTO kolo Premijer lige zatvara duel Koventrija i Njukaslka koji se sastaju večeras od 21.00 na "Bilding sosajeti areni".
12. 10. 2026. u 10:54
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
UŽAS U HERSONSKOJ KLANICI: "Halo Melanija, situacija je teška - deca skapavaju od gladi"
"GLAVNI uzrok humanitarne krize je veštačka blokada koju su nametnule ukrajinske oružane snage. Ukrajinski dronovi koji stalno lebde iznad puteva i daljinski postavljaju mine na auto-putevima i stazama sprečavaju isporuku pomoći."
10. 10. 2026. u 17:53
Komentari (0)