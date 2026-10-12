"Prilagodićemo se iako smo ostali i bez Izundua" Dejan Davidovac pred gostovanje crveno-belih Asvelu

Košarkaši Crvene zvezde gostuju u utorak ekipi Asvela, a košarkaš crveno-belih Dejan Davidovac izneo je očekivanja pred ovaj duel.

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Svestan je Davidovac da crveno-bele ne čeka laka utakmica u Vilerbanu.

- Očekuje nas fizički veoma zahtevna utakmica. Tipična ekipa iz Francuske, imaju par iskusnih igrača koji mogu da naprave problem protivničkim ekipama.

U subotu se povredio i Ibuka Izundu, koji se tako pridružio Džonatanu Motliju, koji je takođe odsutan.

- Ostali smo bez drugog centra, ali ćemo se prilagoditi. Daćemo svi svoj maksimum da pobedimo utakmicu. Imamo šansu da nastavimo u dobrom ritmu da igramo, verujem da ćemo biti spremni za sutra.

Nema sumnje da je pobeda u Dubaiju podigla samopouzdanje Crvenoj zvezdi.

- Svaka pobeda dosta znači. Nismo najsjajnije počeli sezonu, bez obzira na rezultat, nismo izgledali onako kako smo želeli. Nije ni vreme da izgledamo najbolje, ali idemo korak po korak, iskoristićemo ovu utakmicu da se što bolje pripremimo za nastavak sezone.

Crvena zvezda u duplom kolu prvo gostuje Asvelu a zatim dočekuje Pariz u Beogradu.