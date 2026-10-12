VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KRIVA ZA NARKO SKANDAL?! (VIDEO)
U javnosti su isplivali snimci kao neoborivi dokazi za umešanost u narko aferu vođe blokadera iz senke, Bojana Pajtića, nakon čega se on branio okrivivši za to veštačku inteligenciju.
Na snimcima koji su dospeli u javnosti jasno se čuje kako Pajtića njegov saborac Dušan Elezović, nakon skandala sa drogom i alkoholom zbog kojeg je završio u bolnici, savetuje da pod hitno mora da pregleda svu garderobu i da se čuva narko testiranja.
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