Politika

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KRIVA ZA NARKO SKANDAL?! (VIDEO)

В.Н.

12. 10. 2026. u 17:10

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U javnosti su isplivali snimci kao neoborivi dokazi za umešanost u narko aferu vođe blokadera iz senke, Bojana Pajtića, nakon čega se on branio okrivivši za to veštačku inteligenciju.

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КРИВА ЗА НАРКО СКАНДАЛ?! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Na snimcima koji su dospeli u javnosti jasno se čuje kako Pajtića njegov saborac Dušan Elezović, nakon skandala sa drogom i alkoholom zbog kojeg je završio u bolnici, savetuje da pod hitno mora da pregleda svu garderobu i da se čuva narko testiranja. 

Celu vest pogledajte na linku ispod.

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