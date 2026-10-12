MUČE VAS JAKE GLAVOBOLJE? Neurolog otkriva šta treba da izbacite iz ishrane

ČESTE promene vremena, hormonalne promene (kao što su menstrualni ciklus kod žena), veliki pozitivni ili negativni stres, pušenje i dehidriranost, kao i velika buka ili jako svetlo, samo su neki od mogućih okidača za pojavu migrene. Ali, to mogu biti i određene namirnice, ističe u svojoj knjizi "Pobedimo migrenu i druge glavobolje" neurolog Vida Demarin.

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Glavni prehrambeni okidači migrene su određeni spojevi koji se razvijaju tokom pripreme ili konzumacije hrane, a uzrokuju sužavanje krvnih sudova. Jedan od tih spojeva je tiramin, koji se nalazi u jogurtu, kiselom mleku, buđavim sirevima, crnom vinu, suhomesnatim proizvodima.

Trigeri za migrenu, osim toga, mogu biti i određene vrste hrane, kao što su kofein, crno vino, neki jaki začini, agrumi, zreli sirevi, morski plodovi, čak i banane. Među namirnicama koje mogu izazvati migrenu su jaja, brokoli, rukola, kupus i prokelj.

Čak i temperatura hrane igra ulogu. Poželjno je da namirnice koje konzumirate budu sobne temperature ili tek malo toplije. Ljudi koji su skloni migrenama treba da izbegavaju previše tople supe, kao i sladoled ili napitke s ledom. Okidač za migrenu mogu biti i dijete, odnosno preskakanje doručka.

U ishranu treba uvrstiti zeljasto povrće, crveno meso, jaja, semenke i orašaste plodove koji sadrže određene vitamine i minerale koji pomažu u prevenciji migrena. To su pre svega vitamini B grupe i magnezijum, pa je u danima kada se napadi migrene javljaju, dobro staviti naglasak na namirnice koje ih sadrže.

Na primer, za doručak se preporučuju dva jaja, zbog visokog udela riboflavina (vitamina B2) koji sadrže. Orašasti plodovi su, pak, dobar izvor magnezijuma. Birajte složene ugljene hidrate i vlakna (heljda, ječam, bulgur, ovas, celo zrno, kinoa), koji takođe mogu pomoći u smanjenju učestalosti glavobolja.

(Alo)