Politika

BLOKADERI U NERVOZI Mirković: Šire mržnju jer ne mogu da pobede Aleksandra Vučića

В. Н.

12. 10. 2026. u 16:58

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ČLAN Predsedništva SNS Aleksandar Mirković Kasper, poručio je blokaderima da im neće uspeti ni izmišljotinama da pobede Aleksandra Vučića.

БЛОКАДЕРИ У НЕРВОЗИ Мирковић: Шире мржњу јер не могу да победе Александра Вучића

Foto: printskrin TV Pink

Nervoza i histerija obuzeli su blokaderske redove jer je dan izbora sve bliži a samim tim i njihov konačni poraz.

U istom danu dok šire laži o nekakvom helikopteru, seju svoju prljvu kampanju lepljenjem plakata kojima se direktno targetiraju Aleksandar Vučić i Aleksandar Šapić. Nema veze što se radi o brutalnim izmišljotinama, bitno da se širi mržnja, ipak su u tome najbolji.

Svime i svačime će se služiti do dana izbora, samo nikada neće izaći sa nekim planom i programom.

Ako je ovo najbolje što umeju, pa nije ni čudo što im se kandidati sa liste teturaju i kupaju u fontani, dok vređaju prolaznike.

Bedni performansi i ovakve gadosti više ne prolaze, građani su shvatili sa kime imaju posla i u kakvu bi opasnost blokaderi uveli Srbiju, kada bi došli na vlast.

Zato će 25.10. pobediti Srbija koja želi da radi, napreduje, razvija se i bude svoja, zato će Aleksandar Vučić biti premijer.

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