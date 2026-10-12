Tramp o sporazumu sa Putinom: Odluka o zaključenju sporazuma o dizel gorivu sa Rusijom je bila ispravna

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je njegova odluka o zaključenju sporazuma o dizel gorivu sa Rusijom bila ispravna.

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-Evropska unija je platila Rusiji 250 milijardi dolara za energente, a mediji koji šire lažne vesti ne žele ni da se približe toj priči. Doneo sam pravu odluku za američki narod - uvek Amerika na prvom mestu, rekao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

Tramp je u petak, nakon telefonskog razgovora sa ruskom predsednikom Vladimirom Putinom, najavio veliki energetski sporazum po kome će Moskva, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija, isporučivati do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu.

U tom cilju, Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.

(Tanjug)

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