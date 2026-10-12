Navaro saopštio loše vesti: Zvezda bez centra protiv Asvela
IBON Navaro saopštio loše vesti pred put crveno-belih u Lion.
Trener Crvene zvezde otkrio je da Ebuka Izundu neće biti u timu za utakmicu sa Asvelom.
- Ebuka ne leti sa nama za Lion, tako da sutra neće igrati - rekao je Navaro.
Dobio je pitanje, koliko će nigerijski košarkaš odsustvovati sa terena.
- Ne znam. Jutros je išao na magnetnu rezonancu. Videćemo, moramo da idemo ne iz dana u dan, nego skoro iz sata u sat. Nadamo se da će biti spreman za narednu utakmicu, ali za sutrašnju sigurno ne.
Pored njega, sa ekipom u Francusku nisu krenuli Vojin Medarević i Stefan Miljenović.
- Stefan Miljenović ostaje u Beogradu. Ima manji problem sa skočnim zglobom. Vojin Medarević takođe ostaje, pošto zasad nije na spisku za Evroligu. I Buka, naravno - zaključio je Navaro.
Podsetimo, utakmica Asvel - Crvena zvezda igra se u utorak 20 časova u dvorani "Astrobal".
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