Zločin

OTAC (53) UBIO SINA (29) VATRENIM ORUŽJEM, PA POBEGAO: Policija i dalje traga za osumnjičenim - Horor na jugu Srbije

Ana Đokić

12. 10. 2026. u 17:39

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OSNOVNO tužilaštvo u Gnjilanu potvrdilo je da je 53-godišnji muškarac osumnjičen da je vatrenim oružjem ubio svog 29-godišnjeg sina u selu Pograđe, u opštini Gnjilane. Osumnjičeni je nakon događaja pobegao i za njim se traga.

ОТАЦ (53) УБИО СИНА (29) ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ, ПА ПОБЕГАО: Полиција и даље трага за осумњиченим - Хорор на југу Србије

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Prema saopštenju tužilaštva, slučaj je prijavljen 11. oktobra oko 19.20. Motiv ubistva za sada nije poznat.Policija i tužilac obavili su uviđaj, a tokom pretresa kuće osumnjičenog zaplenjene su tri lovačke puške sa isteklim dozvolama.

Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tela stradalog muškarca.Iz tužilaštva navode da ni osumnjičeni ni njegov sin nisu imali kriminalnu prošlost, kao i da ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici.

Istraga se nastavlja u koordinaciji Osnovnog tužilaštva u Gnjilanu i tzv. kosovske policije.

Pre ubistva u Pograđu, gnjilanski region potreslo je dvostruko ubistvo u Donjem Livoču. Muškarac je osumnjičen da je ubio suprugu i njenog brata, dok je još jedan njen brat ranjen. Mediji u Prištini navode da se povređeni i dalje nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

(Kossev)

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