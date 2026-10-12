Politika

EVO KO JE ŽELJKO HUBAČ: Saradnik Sonje Biserko bi priznao tzv Kosovo i uveo sankcije Rusiji!

В.Н.

12. 10. 2026. u 17:03

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SARADNIK Sonje Biserko i treći na "Studentskoj listi", Željko Hubač je očigledno čudan čovek.

ЕВО КО ЈЕ ЖЕЉКО ХУБАЧ: Сарадник Соње Бисерко би признао тзв Косово и увео санкције Русији!

Foto: Printscreen

Ako se on pita, on bi priznao nezavisnost Kosova i Metohije, a sankcije bi uveo Rusiji čim pre moguće.

Pogledajte video: 

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