Ne mrda nigde! Najbolji igrač sveta produžio ugovor sa italijanskim gigantom do 2029. godine

Nije bilo šanse da se nešto drugo desi...

IPA / Sipa Press / Profimedia

Iako je imao ozbiljnih problema sa povredom u poslednjih godinu dana, o kvalitetima Alesandra Mikjeleta se ne sme debatovati, a to zna i Trentino sa kojim je produžio ugovor do 2029. godine.

✍️🇮🇹Alessandro Michieletto, Trentino ile 2029 yılına kadar sözleşme yeniledi "Bu salona çok küçükken gelmeye başladım; önce taraftardım, sonra altyapı oyuncusu oldum ve ardından bu kulübün büyük spor geleneğini her zaman gururla ileriye taşımaya çalışarak A takım formasını giyme hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Trentino Volley benim için bir voleybol kulübünden çok daha fazlası; insanın kendini her zaman iyi hissettiği bir aile. Bu renkleri savunmaya devam edebileceğim için son derece mutluyum" — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) October 9, 2026

Popularni Miki je apsolutno najbolji primač, a verovatno i najbolji odbojkaš sveta i nastavlja avanturu sa Trentinom za koji igra tokom svoje čitave karijere.

Pored Mikjeleta, nov ugovor do 2029. je potpisao i Sbertoli, a verovatno isto sledi i Laviji koji sa njima dvojicom čini osovinu italijanskog giganta.

Njih trojica su i pre par godina zajedno produžili ugovore do 2027. godine i deluje da će to i sada biti slučaj.

Trentino nije imao uspešnu sezonu prošle godine, pre svega zbog povreda Mikjeleta i Lavije, ali sada kada su se vratili na teren, italijanski gigant je spreman da ponovo napadne sve najbitnije trofeje na domaćoj i internacionalnoj sceni.