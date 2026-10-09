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Ne mrda nigde! Najbolji igrač sveta produžio ugovor sa italijanskim gigantom do 2029. godine

В.М.

09. 10. 2026. u 15:54

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Nije bilo šanse da se nešto drugo desi...

Не мрда нигде! Најбољи играч света продужио уговор са италијанским гигантом до 2029. године

IPA / Sipa Press / Profimedia

Iako je imao ozbiljnih problema sa povredom u poslednjih godinu dana, o kvalitetima Alesandra Mikjeleta se ne sme debatovati, a to zna i Trentino sa kojim je produžio ugovor do 2029. godine.

Popularni Miki je apsolutno najbolji primač, a verovatno i najbolji odbojkaš sveta i nastavlja avanturu sa Trentinom za koji igra tokom svoje čitave karijere.

Pored Mikjeleta, nov ugovor do 2029. je potpisao i Sbertoli, a verovatno isto sledi i Laviji koji sa njima dvojicom čini osovinu italijanskog giganta.

Njih trojica su i pre par godina zajedno produžili ugovore do 2027. godine i deluje da će to i sada biti slučaj.

Trentino nije imao uspešnu sezonu prošle godine, pre svega zbog povreda Mikjeleta i Lavije, ali sada kada su se vratili na teren, italijanski gigant je spreman da ponovo napadne sve najbitnije trofeje na domaćoj i internacionalnoj sceni.

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