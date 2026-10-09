KOME PORUČUJE OVE REČI: Mostarac osvojio srca devojaka širom regiona (FOTO)
MLADI mostarski pevač Josip Drinovac predstavio je drugi singl „Divlji moj cvet“, nakon pesme „Dva neba“, kojom je privukao pažnju publike.
Novu numeru prati spot u režiji Karmen Obrdalj, snimljen na atraktivnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine, a u glavnim ulogama su Drinovac i Vanesa Dodig.
Za muziku, tekst i aranžman zaslužni su Josip Palameta, Zvonimir Jerković, Hrvoje Domazet i Ivan Zovko.
Pesmu će predstaviti i na koncertima u Mostaru, Zadru, Zagrebu i Beogradu, a mladom izvođaču najvažnije je da njegova muzika kod slušalaca probudi iskrenu emociju.
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