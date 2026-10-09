KOME PORUČUJE OVE REČI: Mostarac osvojio srca devojaka širom regiona (FOTO)

MLADI mostarski pevač Josip Drinovac predstavio je drugi singl „Divlji moj cvet“, nakon pesme „Dva neba“, kojom je privukao pažnju publike.

Foto: Ines Radić

Novu numeru prati spot u režiji Karmen Obrdalj, snimljen na atraktivnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine, a u glavnim ulogama su Drinovac i Vanesa Dodig. Foto: Ines Radić

Za muziku, tekst i aranžman zaslužni su Josip Palameta, Zvonimir Jerković, Hrvoje Domazet i Ivan Zovko.

Pesmu će predstaviti i na koncertima u Mostaru, Zadru, Zagrebu i Beogradu, a mladom izvođaču najvažnije je da njegova muzika kod slušalaca probudi iskrenu emociju.

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