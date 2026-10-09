"Bože, kako neko ne može sa mnom"! Maja Ognjenović nije mogla više da ćuti

Proslavljena srpska odbojkašica Maja Ognjenović je u emisiji „Kakdologija“ na TV Una otvoreno govorila o izazovima u privatnim odnosima, ličnim neuspesima i strahu od odlaska u sportsku penziju.

Sara Esposito/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Ona je istakla da joj je suočavanje sa sobom teže od svih sportskih terena, dok konačnu odluku o kraju karijere trenutno odlaže jer još uvek razmišlja o svom budućem pozivu.

- Da li sam teška za suživot? Pa, jesam. Pretpostavljam da me je teško trpeti, ali to bi trebalo neko drugi da kaže. Ja sam sebi uvek u pravu i pomislim: Bože, kako neko ne može sa mnom? To je nemoguće", kazala je Ognjenovićeva koja je na konstataciju voditelja da je "brak dvoje ljudi u kome je žena uvek u pravu" rekla da je to lepo rečeno i da bi volela da je tako, ostavljajući prostor da se nasluti da tako u praksi kod nje nije bilo - rekla je Maja Ognjenović i nastavila:

- Lični neuspesi kod mene su konkretno bili za emotivne i partnerske odnose, nisam imala druge. Imala sam neke ambicije i možda sam malo kasnije uspela da ostvarim u vidu obrazovanja, fakulteta ili nekih interesovanja koja sam takođe imala, ali lični neuspesi su isključivo vezani za emotivne odnose. Doživljavala sam ih drugačije i teže nego one sportske. Mislim da mi je čak trebalo i više vremena, koliko god da su ti neuspesi na terenu, posebno na početku karijere, znali da traju i da su mi potrebne i nedelje da se oporavim, ovo je opet trajalo duže. To su situacije koje su normalne i koje ti život nametne. Uspeh je ako se čovek izvuče iz tih neuspeha kao jači i bolji", rekla je Maja Ognjenović i dala savet:

- Tu je voljni momenat važan, nisam ja volela što nisam bila dobra ni za sebe ni za druge. Doživiš onda da se smučiš samom sebi koliko si nikakav i raspadneš se na komade, odlučiš da hoćeš da budeš dobro, da ne postoji razlog da ne budeš dobro. Nema tu neki rok ili period, kad odlučiš da budeš bolje - onda se to i desi".