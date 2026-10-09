"Ne mogu više"! Luka Dončić otkrio u kakvom paklu živi

Slovenačka košarkaška zvezda i as Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, našao se u centru pažnje svetskih i domaćih medija nakon što je javno progovorio o bolnoj i teškoj životnoj drami kroz koju prolazi van terena.

Foto: Printskrin7Instagram/monicaserra80

Jedan od najboljih košarkaša današnjice otvorio je dušu i priznao da se nalazi na ivici emotivnog sloma zbog razdvojenosti od svojih ćerki, Gabrijele i Olivije.

Dončić je u potresnoj ispovesti otkrio da je iza njega period koji je bio izuzetno mučan na privatnom planu.

- Nisam ih video gotovo celu sezonu i ne bih mogao da podnesem još jednu takvu godinu. Želiš da provodiš vreme sa svojom decom svaki dan. Zato mi je prošla sezona bila jako teška. Video sam ih samo četiri ili pet dana u celoj sezoni. To je nemoguće. Ali uprkos svemu, morao sam da se fokusiram na košarku“, izjavio je u jednom dahu slavni košarkaš.

Koreni ovog porodičnog pakla leže u prekidu veridbe između Dončića i njegove dugogodišnje partnerke Anamarije Goltes. Bivši par već mesecima ne uspeva da pronađe zajednički jezik kada su u pitanju starateljstvo i kontakti sa decom. Situacija je dodatno eskalirala kada se Anamarija sa devojčicama preselila nazad u Sloveniju, što je Lku potpuno udaljilo od ćerki koje su ostale u Evropi dok on igra u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako bi zaštitio svoja roditeljska prava, NBA superstar je povukao radikalan potez i podneo zvaničan zahtev na osnovu međunarodne Haške konvencije, zahtevajući da se njegove ćerke vrate u Los Anđeles kako bi mogao da bude prisutan u njihovom odrastanju. Izvori bliski košarkašu ističu da ovde uopšte nije reč o novcu, već isključivo o želji da bude otac u punom smislu te reči.



- Ništa mi nije važnije od mojih ćerki. Učiniću sve što je potrebno da obezbedim da oba roditelja budu prisutna u njihovim životima“, poručio je jasno Dončić.



Ovog leta, Luka je doneo tešku odluku da propusti reprezentativne obaveze sa nacionalnim timom kako bi proveo svaki slobodan trenutak u domovini sa decom, ali povratak u Kaliforniju i početak nove sezone ponovo su doneli bolne emotivne trenutke i suočavanje sa surovom realnošću koja ozbiljno preti da utiče na njegovu karijeru.