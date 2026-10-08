Jeziv incident noć pre utakmice: Lift propao tri sprata, petorica igrača povređena

Uprkos incidentu u hotelu, FIBA nije želela da odloži meč.

Credit: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Petorica košarkaša azerbejdžanskog Gendžea povređena su nakon što je lift u hotelu u Istanbulu propao tri sprata, a srpsko-američki trener Martin Knežević tvrdi da se incident dogodio noć uoči utakmice sa Eroksporom u FIBA Evropa kupu.

Uprkos nesreći, Gendže je izašao na teren i odigrao meč, ali je poražen sa 92:63. Od 12 prijavljenih igrača nastupilo je njih deset, dok je Ajdin Ibrahimov na parketu proveo nešto više od dva minuta.

Knežević je posle utakmice na Fejsbuku kritikovao domaćina zbog smeštaja, navodeći da je upravo Erokspor obezbedio hotel u kojem je ekipa bila smeštena. Posebno je istakao posledice koje je incident mogao da ima po njegove igrače.

- Nisam iznenađen konačnim rezultatom protiv Erokspora večeras, s obzirom na to da je petorica naših igrača povređeno kada je sinoć propao lift u hotelu u kojem je ekipa smeštena - istom onom jeftinom hotelu koji nam je Erokspor obezbedio. Moji momci su pali tri sprata i imaju sreće što nisu zadobili povrede koje bi im promenile život.

Trener Gendžea smatra da je njegova ekipa, bez obzira na sve okolnosti, uspela da pruži određeni otpor tokom utakmice. Posebno je izdvojio završnicu treće četvrtine, kada je njegov tim uspeo da smanji razliku.

- I ipak smo smanjili zaostatak na deset poena na kraju treće četvrtine. I hvala FIBA što je ignorisala naš zahtev da odloži ovu utakmicu zbog odsustva više igrača. Vi ste najbolji.

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