Šta znači misteriozna poruka Ostoje Mijailovića?

Predsednik kluba iz Humske zagolicao je maštu navijačima.

FOTO: M. Vukadinović

Fantastično su košarkaši Partizana počeli novu sezonu, ostvarili maksimalan učinak u tri odigrana kola u Evroligi, a potom protiv Mege sigurno počeli i takmičenje u ABA ligi.

Iako su crno-bele mnogi unapred otpisali, oni su uspeli da sruše Armani u Beogradu, a potom u gostima da slave protiv Pariza i minhenskog Bajerna. Atmosfera u timu je sjajna, trener Đoan Penjaroja i njegovi izabranici oduševili su navijače, ali i mnogobrojne stručnjake, analitičare i bivše asove.

I prvi čovek kluba Ostoja Mijailović je javno pohvalio kompletnu ekipu i stručni štab, a danas se oglasio na društvenoj mreži "Iks" i ostavio misterioznu poruku. Zasad nikome nije jasno šta je predsednik "parnog valjka" hteo da poruči sa emotikonima tri zelene tačke.

🟢🟢🟢 — Ostoja Mijailovic (@Ostoja1945) October 6, 2026

Neki su ovo povezali sa sastankom vlasnika evroligaša, koji je održan na jezeru Komo u Italiji. Očekivalo se da će predstavnici 13 klubova akcionara doneti odluka o tome kojih osam timova će, od 11 kandidata, dobiti status franšize, odnosno stalnog člana elitnog takmičenja. U užem izboru su i beogradski večiti rivali, ali saopšteno je da će novoformirani Bord direktora u narednom periodu rešiti ovu nedoumicu.

S druge strane, ima i onih koji su Mijailovićevu objavu shvatili kao najavu novog pojačanja. Nije tajna da Partizan celo leto traga za još jednim šuterom i krilnim centrom, a situacija se dodatno pogoršala zbog povreda Lamara Stivensa i Dereka Vilisa, dok je Vanja Marinković još u procesu individualnih treninga.