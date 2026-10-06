Košarka

Šta znači misteriozna poruka Ostoje Mijailovića?

М. З.

06. 10. 2026. u 17:22

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Predsednik kluba iz Humske zagolicao je maštu navijačima.

Шта значи мистериозна порука Остоје Мијаиловића?

FOTO: M. Vukadinović

Fantastično su košarkaši Partizana počeli novu sezonu, ostvarili maksimalan učinak u tri odigrana kola u Evroligi, a potom protiv Mege sigurno počeli i takmičenje u ABA ligi.

Iako su crno-bele mnogi unapred otpisali, oni su uspeli da sruše Armani u Beogradu, a potom u gostima da slave protiv Pariza i minhenskog Bajerna. Atmosfera u timu je sjajna, trener Đoan Penjaroja i njegovi izabranici oduševili su navijače, ali i mnogobrojne stručnjake, analitičare i bivše asove.

I prvi čovek kluba Ostoja Mijailović je javno pohvalio kompletnu ekipu i stručni štab, a danas se oglasio na društvenoj mreži "Iks" i ostavio misterioznu poruku. Zasad nikome nije jasno šta je predsednik "parnog valjka" hteo da poruči sa emotikonima tri zelene tačke.

Neki su ovo povezali sa sastankom vlasnika evroligaša, koji je održan na jezeru Komo u Italiji. Očekivalo se da će predstavnici 13 klubova akcionara doneti odluka o tome kojih osam timova će, od 11 kandidata, dobiti status franšize, odnosno stalnog člana elitnog takmičenja. U užem izboru su i beogradski večiti rivali, ali saopšteno je da će novoformirani Bord direktora u narednom periodu rešiti ovu nedoumicu.

S druge strane, ima i onih koji su Mijailovićevu objavu shvatili kao najavu novog pojačanja. Nije tajna da Partizan celo leto traga za još jednim šuterom i krilnim centrom, a situacija se dodatno pogoršala zbog povreda Lamara Stivensa i Dereka Vilisa, dok je Vanja Marinković još u procesu individualnih treninga.

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