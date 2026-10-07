VELIKA OBMANA BLOKADERA: CRTA sutra objavljuje izveštaj namenjen da prevari narod u Srbiji

CRTA, koja je poznata po tome da godinama obmanjuje javnost lažnim istraživanja javnog mnjenja, objavila je da sutra predstavlja izveštaj o dosadašnjem toku kampanje.

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CRTA, koja je direktno učestvovala u obojenoj revoluciji, izlazi pred novinare sa "izveštajem" o prvom delu predizborne kampanje, a već unapred se zna čemu taj papir služi.

Ne služi ni građanima, ne služi izborima, a najmanje služi istini. Služi samo Studentskoj listi, onoj istoj blokaderskoj koloni koju ova NVO mesecima gura, brani i meri onako kako njoj odgovara, a sutra hoće da nam to proda kao nepristrasno posmatranje.

Isti ljudi koji su pre neki dan odbili debatu na RTS-u, uz priču da su posmatrači a ne učesnici, sutra će sedeti za stolom i deliti ocene kao da nisu ni sa kim. Ko vas ne zna, skupo bi vas platio.

CRTA nije nikakav neutralni posmatrač koji stoji sa strane, a to je dokazala nebrojeno puta. Od lažnih anketa i istraživanja, do advokata koji blokaderima objašnjava kako se pametno bije policija.

Podsetimo na snimak koji je izašao 4. oktobra. Na njemu se čuje Vladimir Tupanjac, njihov advokat, kako na skupu blokadera kaže da, ako već moraju da napadaju policiju, to urade pametno i stave kapuljače. Nije to izvučeno iz konteksta i nije to nečija interpretacija.

To je njihov ekspert koji uči ljude sa Studentske liste kako da nasilje sakriju ispod kapuljače, da ih posle niko ne prepozna. I on će sutra građanima Srbije da drži predavanje o fer kampanji i o tome ko je nasilan, a ko nije?

David Krstić, predstavljan kao deo pravnog tima CRTA, imenovan je za zamenika člana RIK-a u proširenom sastavu, i to na predlog Studentske liste. Dakle, organizacija koja sutra deli sud o tome da li su izbori pošteni ima svog čoveka u komisiji koja te izbore sprovodi, postavljenog rukom liste za koju navija.

Prethodna najveća obmana CRTE, dogodila se 2023. godine, kada je CRTA lagala da Đilasova koalicija SPN (Srbija protiv nasilja) ima 41 odsto, a ta koalicija je na izborima dobila samo 23,69 odsto.

CRTA je tada iznela da koalicija SNS-SPS ima 49 odsto, a na izborima su osvojili 53,25 odsto.

Ista prevara stoji i iza brojki koje su obledolanili javnosti u julu. Sa stanfordskim labom objavili su istraživanje iz juna po kome, među „opredeljenim“ biračima, Studentska lista ima 44,9 odsto, a SNS 35,7.

Druge ozbiljne istraživačke agencije vide sasvim drugačiji odnos snaga. Očigledno da CRTA vidi samo ono što treba Studentskoj listi.

Potpuno je jasno, sutrašnji izveštaj CRTA je namenjen isključivo da se prevari narod u Srbiji i pomogne blokaderskoj Studentskoj listi koju neskriveno podržavaju.