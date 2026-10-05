Alimpijeviću konačno svanulo: Beškitaš prekinuo crni niz!
Košarkaši Bešiktaša pobedili su večeras u Istanbulu ekipu Trabzona rezultatom 90:81 u meču drugog kola turskog prvenstva.
Najefikasniji u slavljeničkom timu, koji sa klupe vodi srpski selektor Dušan Alimpijević, bio je Džejlen Nouel sa 16 poena.
Uz rame mu je bio Judžin Omoruji sa 14 poena, dok je Entoni Braun ubacio 12 koševa.
U redovima Trabzona po 14 poena zabeležili su Ajzea Kenan i Troj Kopejn.
Domaćin je slavio u uvodnom kvartalu (24:17), da bi tokom druge deonice dva puta imao dvocifreno vođstvo. Međutim, Trabzon je nadoknadio 10 poena zaostatka i već do poluvremena izjednačio (46:46).
Gosti su u trećoj deonici poveli sa 57:51, ali je Bešiktaš serijom 7:0 vratio prednost. Alimpijevićev tim je pred poslednjih deset minuta vodio sa 72:66, Trabzon je spustio na minus četiri, ali je Nouel sa sedam uzastopnih poena otklonio dileme i postavio konačan rezultat.
Evroligaš se nalazi na osmom mestu superligaške tabele turskog šampionata sa jednom pobedom i jednim porazom, dok je Trabzon na 12. poziciji sa istim učinkom.
U sledećoj trećoj rundi, Alimpijevićevi izabranici gostuju Turk Telekomu, a Trabzon će dočekati Bordo.
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