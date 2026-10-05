Penjaroja zadovoljan Tompsonom, ali upozorava: "Moraće da..."

Trener Partizana izneo je utiske posle pobede nad Megom na premijeri ABA lige.

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Košarkaši Partizana savladali su u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Mege u u takmici drugog kola ABA lige - 83:59. Nakon što je prvo kolo odloženo zbog nesporazuma između čelnika lige i arbitara, regionalno takmičenje je konačno počelo, a crno-beli imaju samo razloga za zadovoljstvo.

Meč je odigran pred praznim tribinama, pošto su crno-beli kažnjeni zbog dešavanja sa prošlosezonskog finala protiv Dubaija. Posle perfektnih 3:0 u Evroligi, ekipa Đoana Penjaroje nastavila je da "gazi" i u regionalnom takmičenju.

Posle meča u "Pioniru", utiske je izneo strateg crno-belih.

- Drago mi je što smo pobedom otvorili ABA ligu. Malo čudna utakmica – bez navijača, a preko puta Mega koja je vrlo zanimljiv tim. Izuzetno su energični i talentovani, tako da je bilo vrlo važno da im pristupimo sa fokusom. Jer, ako ne budemo bili koncentrisani, onda ni ABA liga nije lako takmičenje. Uspeli smo da kontrolišemo utakmicu sa različitim igračima na terenu i ovo je bila dobra pobeda za nas - rekao je Penjaroja posle meča.

Najbolji pojedinac na utakmici bio je Itan Tompson, koji je pružio najbolju partiju od dolaska u Humsku. Meč je završio sa 21. poenom i sedam skokova, uz šest pogođenih trojki.

- Itan je dobar igrač, ali se prilagođava na Evropu. Potrebno mu je vreme da bi sve bilo kako treba u smislu adaptacije na evropska pravila. Danas je dobio mnogo minuta, bio dobar i nadam se da će napredovati, te nam u nastavku sezone biti od još veće pomoći - zaključio je Španac.