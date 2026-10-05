"Srbija nije zaslužila da izgubi, izgledamo kao cirkus": Nije dovoljno što su prvi - Holanđani nezadovoljni Ćavijem

Holandski mediji nisu najsrećniji zbog onoga što su videli u ove četiri utakmice Lige nacija.

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Pobeda nad Srbijom nije bila dovoljna da holandska reprezentacija dobije dobre ocene tamošnjih medija. Iako je Ćavi Ernandez u prvim utakmicama na klupi osvojio osam bodova iz četiri meča u A diviziji Lige nacija, način na koji je njegov tim stigao do trijumfa u Ajndhovenu otvorio je prostor za prve ozbiljne kritike.

„De Telegraf“ je ocenio da je Holandija do tri boda došla mnogo teže nego što je očekivano.

„Reprezentacija Holandije je upisala teško izvojevanu i ne baš zasluženu pobedu protiv Srbije“, navodi ovaj list.

Posebno su kritikovani tempo i organizacija igre. „Narandžasti“ su dobro otvorili utakmicu, ali su Rajnders i Merdink već u prva tri minuta propustili dobre prilike. Nakon toga je, prema oceni „De Telegrafa“, usledio pad u igri, uz previše prostora između linija i veliki broj lopti koje su završavale u nogama srpskih fudbalera.

Sličan utisak imao je i „Algemeen Dagblad“, koji je ocenio da je Holandija više od 70 minuta igrala promenljivo. Problem je bio i u tome što je Srbija ponovo uspela da postigne gol, dok domaći tim nije stvarao veliki broj ozbiljnih šansi.

Ipak, taj list Ćavijev početak mandata ocenjuje prolazno, uz konstataciju da je Holandija tokom utakmice pokazivala dva lica. U jednom trenutku viđene su dobre kombinacije, dok je već u sledećem igra bila spora i neprecizna.

„Algemeen Dagblad“ je posebno izdvojio Dušana Tadića, koji je u ulozi lažne devetke diktirao igru Srbije.

„Volkstrant“ se nije detaljnije bavio partijom srpskog tima, ali je imao slikovit opis Holandije. Ćavijeva reprezentacija, ocenio je list, jeste zabavna za gledanje – „kao cirkus“.

Holandija je tako pobedom zadržala osam bodova, ali Ćavi je već posle prvog reprezentativnog ciklusa dobio jasnu poruku tamošnjih medija da rezultat nije jedino merilo.