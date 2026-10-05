Nosio pištolj u svlačionici, a sada brutalno udario na Nikolu Jokića i to zbog čega

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ponovo je pokrenuo večitu debatu o razlici između NBA lige i evropske košarke, a njegove reči izazvale su žestoku i prilično primitivnu reakciju sa druge strane Atlantika

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Na izjave srpskog centra brutalno je odgovorio Gilbert Arenas, nekadašnja NBA zvezda i čovek poznat po ogromnim skandalima van terena.

Arenas je u košarkaškom svetu ostao upamćen po incidentu iz 2009. godine kada je, kao član Vašington Vizardsa, uneo vatreno oružje u klupsku svlačionicu nakon verbalnog sukoba sa saigračem Džavarisom Kritentonom. NBA liga ga je tada suspendovala do kraja sezone, a danas, godinama kasnije, ponovo privlači pažnju javnosti – ovog puta otrovnim strelicama upućenim trostrukom MVP-ju.

Sve je počelo kada je Somborac potpuno smireno i argumentovano govorio o mentalitetu i pritisku sa kojim se susreću igrači na Starom kontinentu. Jokić je istakao da bi voleo da američke zvezde provedu makar pola godine u Evropi kako bi shvatile šta je pravi navijački pritisak.

- Igraš u sredu protiv Olimpijakosa u Grčkoj, pa onda kod kuće protiv Crvene zvezde ili Partizana. Ako vežeš tri poraza, tamo je to ogromna stvar, nastaje opšta uzbuna. Ljudi košarku shvataju neverovatno ozbiljno, ponosni su. Zato bih voleo da NBA igrači mogu da osete taj sistem na šest meseci - objasnio je Nikola Jokić.

Srpski as očigledno nije želeo da poredi igrački kvalitet ili da tvrdi da je Evroliga bolja od NBA lige. Fokusirao se isključivo na atmosferu, značaj svakog meča i činjenicu da se u Evropi svaki poraz doživljava kao tragedija.

Međutim, kontroverzni Arenas je Jokićeve reči shvatio kao direktan napad na američku košarku, pa je u svom podkastu odgovorio u prepoznatljivom, prepotentnom stilu, žestoko uvredivši sve evropske klubove i košarkaše.



- Naš otpad, igrači koji ne mogu da prođu ni do poslednjeg mesta na klupi u NBA ligi, odu tamo i postanu najbolji igrači Evrolige!", ispalio je Arenas i podigao ogromnu prašinu u košarkaškim krugovima.

Ova izjava je odmah naišla na osude ljubitelja košarke širom sveta, jer pokazuje potpuno nepoštovanje prema evropskoj klupskoj kulturi, ali i prema igračima koji godinama uspešno balansiraju između dva kontinenta. Dok Jokić priča o strasti i košarkaškoj kulturi, sramni "Agent Zero" još jednom dokazuje zbog čega je, uprkos vanserijskom talentu, ostao upamćen uglavnom po incidentima i skandalima.



