PAVKOV O NAPADIMA NA PORODICU MILOŠA VUČEVIĆA: Srbiji potrebno jedinstvo, kao i odgovorna i ozbiljna politika

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke Sara Pavkov oglasila se povodom napada na porodicu predsednika SNS Miloša Vučevića.

Foto: Printskrin Jutjub Prva TV

- Sva politička bezidejnost blokaderske liste stala je u još jedan napad na ono što bi svakom pristojnom čoveku moralo da bude svetinja, a to je porodica. Građanima je odavno jasno da oni koji nemaju plan, program i ideje koje mogu da im ponude, lako skliznu u nedopustive uvrede, targetiranje i lične obračune, čemu danas i svedočimo kroz napade na porodicu Miloša Vučevića. Sramotno je što se došlo u situaciju da njihovu političku nemoć trpe deca političkih protivnika. Očigledno je mnogo lakše da se sedi iza ekrana telefona ili računara, da se kucaju uvrede tuđim članovima porodice, nego da se stane pred javnost, pred TV ekran i da se odgovori na sasvim jednostavno pitanje: šta je vaš plan za Srbiju? Možda zato do danas nisu prihvatili nijedan poziv na TV duel. Tamo, ipak, nije dovoljan tastatura-ratnički staž, već bi morali da iznesu argumente i ideje, pod uslovom da ih uopšte imaju - rekla je ona.

Ona je dodala da je Srbiji potrebno jedinstvo, kao i odgovorna i ozbiljna politika, a posebno je naglasila da deca političkih protivnika ne smeju biti meta političkih sukoba.

- Srbija je jedna velika porodica i nećemo dozvoliti da nam mržnja, lični obračuni i napadi na decu postanu svakodnevica. Neophodno nam je da se ujedinimo i da mislimo samo na to kako da sačuvamo mir, stabilnost i dalji razvoj. Srbiji je potrebna odgovornost, ozbiljna i mudra politika kako bi nam svima bilo bolje. Zato sam sigurna da će građani, kada dođe dan odluke, 25. oktobar, birati jedinu listu koja ne dira ničiju porodicu, ali zato nudi ideje, plan i program za dalji rast – listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija!“ Živela Srbija! - zaključuje Pavkov.

- Sva politička bezidejnost blokaderske liste stala je u još jedan napad na ono što bi svakom pristojnom čoveku moralo da bude svetinja, a to je porodica. Građanima je odavno jasno da oni koji nemaju plan, program i ideje koje mogu da im ponude, lako skliznu u nedopustive uvrede, targetiranje i lične obračune, čemu danas i svedočimo kroz napade na porodicu Miloša Vučevića. Sramotno je što se došlo u situaciju da njihovu političku nemoć trpe deca političkih protivnika. Očigledno je mnogo lakše da se sedi iza ekrana telefona ili računara, da se kucaju uvrede tuđim članovima porodice, nego da se stane pred javnost, pred TV ekran i da se odgovori na sasvim jednostavno pitanje: šta je vaš plan za Srbiju? Možda zato do danas nisu prihvatili nijedan poziv na TV duel. Tamo, ipak, nije dovoljan tastatura-ratnički staž, već bi morali da iznesu argumente i ideje, pod uslovom da ih uopšte imaju - rekla je ona.

Ona je dodala da je Srbiji potrebno jedinstvo, kao i odgovorna i ozbiljna politika, a posebno je naglasila da deca političkih protivnika ne smeju biti meta političkih sukoba.

- Srbija je jedna velika porodica i nećemo dozvoliti da nam mržnja, lični obračuni i napadi na decu postanu svakodnevica. Neophodno nam je da se ujedinimo i da mislimo samo na to kako da sačuvamo mir, stabilnost i dalji razvoj. Srbiji je potrebna odgovornost, ozbiljna i mudra politika kako bi nam svima bilo bolje. Zato sam sigurna da će građani, kada dođe dan odluke, 25. oktobar, birati jedinu listu koja ne dira ničiju porodicu, ali zato nudi ideje, plan i program za dalji rast – listu broj 1 „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija!“ Živela Srbija! - zaključuje Pavkov.