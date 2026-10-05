Fudbal

Imaju li zvezdaši razlog za brigu? Na Marakani se oglasili pred meč protiv Kopenhagena!

Новости.онлине/С.С.

05. 10. 2026. u 17:36

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Crveno-beli započinju učešće u najmlađem UEFA klupskom takmičenju.

Имају ли звездаши разлог за бригу? На Маракани се огласили пред меч против Копенхагена!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas uoči predstojećeg duela sa Kopenhagenom u Ligi konferencije da srpski prvak ima pozitivan bilans sa klubovima iz Danske.

Zvezda je podsetila da se ekipa sa Marakane do sada osam puta sastala protiv danskih predstavnika. Crveno-beli su zabeležili tri pobede, četiri remija i jedan poraz, uz pozitivnu gol-razliku 14:12.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

"Četiri kluba iz Danske do sada su se našla na Zvezdinom evropskom putu, a to su Lingbi, Odense, Kopenhagen i Midtjiland. Predstojeći okršaj sa Kopenhagenom biće odigran u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencije 22. oktobra od 18.45 časova. Biće to deveti evropski meč Zvezde protiv danskih klubova, kao i treći međusobni susret crveno-belih i kluba iz prestonice Danske", saopšteno je na zvaničnom sajtu Zvezde.

"Pozitivna tradicija protiv danskih klubova svakako predstavlja lepu uvertiru pred novi evropski izazov, a crveno-beli će nastojati da je pred ispunjenim tribinama Marakane nastave i protiv Kopenhagena, uz veru da bi još jedan dobar rezultat dodatno obogatio uspešnu istoriju Zvezde u duelima sa predstavnicima Danske", dodaju iz tabora šampiona Superlige Srbije.

Crveno-beli su naveli da su ulaznice za meč protiv Kopenhagena dostupne po sledećim cenama: Sever - 1.200 dinara, Istok - 2.200, Zapad - 2.600, dok ulaz na tribinu "Siniša Mihajlović" košta 5.000 dinara.

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