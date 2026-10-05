OVAKO SLOBODU MEDIJA VIDI “STUDENTSKA” LISTA: Odbijaju odgovore, kriju strategiju i beže od novinara (VIDEO)
NA KONFERENCIJI za štampu tzv. studentske liste, javila se da postavi pitanje novinarka EuroNjuza.
Novinarka Euronjuza je upitala po kom kriterijumu "studentska" lista bira gde će učestvovati na političkim debatama i da li će promeniti taj deo izborne strategije, dodajući da li će se odazivati na pozive medija.
- Hvala vam puno na pitanju, ali to nije tema ove konferencije, tako da možemo nastaviti dalje ukoliko još neko ima pitanja - rekla je blokaderka.
Eto kako blokadersko-studentska lista vidi slobodu medija!
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