Politika

OVAKO SLOBODU MEDIJA VIDI “STUDENTSKA” LISTA: Odbijaju odgovore, kriju strategiju i beže od novinara (VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2026. u 17:07

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NA KONFERENCIJI za štampu tzv. studentske liste, javila se da postavi pitanje novinarka EuroNjuza.

ОВАКО СЛОБОДУ МЕДИЈА ВИДИ “СТУДЕНТСКА” ЛИСТА: Одбијају одговоре, крију стратегију и беже од новинара (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Novinarka Euronjuza je upitala po kom kriterijumu "studentska" lista bira gde će učestvovati na političkim debatama i da li će promeniti taj deo izborne strategije, dodajući da li će se odazivati na pozive medija.

- Hvala vam puno na pitanju, ali to nije tema ove konferencije, tako da možemo nastaviti dalje ukoliko još neko ima pitanja - rekla je blokaderka.

Eto kako blokadersko-studentska lista vidi slobodu medija!

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