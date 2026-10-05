OVAKO SLOBODU MEDIJA VIDI “STUDENTSKA” LISTA: Odbijaju odgovore, kriju strategiju i beže od novinara (VIDEO)

NA KONFERENCIJI za štampu tzv. studentske liste, javila se da postavi pitanje novinarka EuroNjuza.

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Novinarka Euronjuza je upitala po kom kriterijumu "studentska" lista bira gde će učestvovati na političkim debatama i da li će promeniti taj deo izborne strategije, dodajući da li će se odazivati na pozive medija.

- Hvala vam puno na pitanju, ali to nije tema ove konferencije, tako da možemo nastaviti dalje ukoliko još neko ima pitanja - rekla je blokaderka.

Eto kako blokadersko-studentska lista vidi slobodu medija!