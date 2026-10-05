Tenis

Alkaraz dobio protivnika u finalu

Olja Mrkić

05. 10. 2026. u 14:05

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Čeh se plasirao u svoje drugo finale sezone

Алкараз добио противника у финалу

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mark J. Terrill

Jirži Lehečka se plasirao u finale ATP turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:4, 6:2.

Meč je trajao 69 minuta. Lehečka je 19. teniser sveta, dok se Vašero nalazi na 14. mestu ATP liste.

Češki teniser će u finalu igrati protiv Španca Karlosa Alkaraza, koji brani titulu u Tokiju. Alkaraz se plasirao u finale, pošto je ranije danas u polufinalu savladao sunarodnika Đaumea Munara 5:7, 6:3, 6:1.

Alkaraz je u karijeri osvojio 26 titula, a dve ove sezone. Lehečka je u karijeri osvojio dva ATP trofeja, oba na tlu australije, Adelejd 2024 i Brizbejn 2025.

ATP turnir u Tokiju igra se za nagradni fond od 2.342.275 dolara.

 

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