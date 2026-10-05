NIJE KRAJ, RONALDO SE VRAĆA? On je najveći igrač svih vremena i simbol nacionalnog identiteta

Možda neće biti jači nego ikad, ali povratak u reprezentaciju je vrlo realan ako ne i izvestan

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Kristijano Ronaldo i dalje bi mogao da obuče dres reprezentacije Portugala, uprkos tome što je nedavno napustio kamp nacionalnog tima posle neslaganja sa selektorom Žoržom Žezusom.

Predsednik Fudbalskog saveza Portugala Pedro Proensa poručio je da za najveću zvezdu portugalskog fudbala vrata reprezentacije ostaju širom otvorena.

Proensa je istakao da je Ronaldo „najveći igrač svih vremena“ i jedan od najvažnijih simbola portugalskog identiteta. Prema njegovim rečima, mesto 41-godišnjeg napadača u nacionalnom timu nikada nije bilo sporno sa sportske strane.

- Ronaldo je u reprezentaciji zahvaljujući svom sportskom kvalitetu. Uvek će biti deo ove grupe dokle god bude imao kvalitet da igra - poručio je Proensa, dodavši da je sukob sa Žezusom samo nesporazum koji treba rešiti unutar reprezentacije.

Ronaldo je napustio kamp nakon što je prvi put posle 18 godina jednu zvaničnu utakmicu Portugala proveo na klupi. To se dogodilo u pobedi nad Norveškom 2:1, posle čega je propustio naredne duele protiv Danske i ponovo Norveške.

Ipak, Portugal je i bez svog kapitena nastavio pobednički niz. Posle trijumfa nad Danskom rezultatom 4:2, savladao je Norvešku 2:1 i zadržao maksimalan učinak u aktuelnom ciklusu.

Proensa je naglasio da je bilo važno da reprezentacija završi obaveze na terenu pre nego što se pristupi rešavanju problema između Ronalda i Žezusa. Očekuje da će razgovori biti nastavljeni i da bi se napadač već u novembru mogao vratiti u nacionalni tim.

- Ronaldo je deo našeg nasleđa i uvek će biti uz reprezentaciju ako ga selektor bude želeo - rekao je predsednik Saveza.

Sličnu poruku poslao je i Žezus, koji je posle pobede nad Norveškom rekao da je povratak Ronalda moguć ukoliko on to bude želeo i bude fizički spreman. Odluka, kako je poručio, ostaje na samom fudbaleru.

Ronaldo je za Portugal odigrao 234 utakmice i postigao 146 golova, a uprkos nedavnom sukobu sa selektorom, za sada nema naznaka da je stavio tačku na reprezentativnu karijeru.