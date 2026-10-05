As Atalante veruje u bolje dane Orlova: Vratiće nam se za poraze i promašaje
Srpski fudbaler očekuje značajan napredak u bliskoj budućnosti.
Dobru partiju pružio je Lazar Samardžić (24) protiv Holandije u Ligi nacija (2:1) i potvrdio da je u dobroj formi od početka sezone. Prvotimac Atalante se u Ajndhovenu našao u startnoj postavi "orlova", bio je konkretan i opasan, a njegov lukav šut u 56. minutu jedva je uspeo da zaustavi golman Verbrugen.
Prethodno je ofanzivni vezista dobio priliku u drugom poluvremenu protiv Nemačke, kada je zajedno sa ostalim rezevistima uneo neophodnu dozu agresivnosti i borbenosti. Šteta što ga je tokom ovog okupljalja mučila i prehlada, jer je sigurno mogao i mnogo više da doprinese.
- Bili smo odlični protiv Holandije, kako u presingu, tako i u napadu. Uživali smo na terenu. Samo je rezultat izostao, sve ostalo je bilo jako dobro. Treba samo da nastavimo ovako, jer Srbija uvek mora da igra sa srcem. Njihov golman je bio odličan, odbranio je moj udarac, ali je na kraju skinuo i onaj Gudeljevov šut. Malo nam je nedostajalo, ali vratiće nam se za ove promašaje - rekao je Samardžić za zvanični sajt FSS.
Često je mladi as u prošlosti bio alternativa za Dušana Tadića, a sada je na terenu bio zajedno sa kapitenom.
- Svakome je lakše da igra kad je Duća tu. Mnogo priča na terenu, podrška je svakome i mnogo pomaže - naglasio je Samardžić, a potom se zahvalio i publici:
- Hvala svima koji su došli da nas podrže. Atmosfera je bila odlična. Navijači su nam uvek potrebni.
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