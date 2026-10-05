RUSIJA je ponosna na heroje Specijalne vojne operacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin tokom dodele državnih nagrada nastavnicima i mentorima učesnika programa „Vreme heroja“.

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„S pravom smo ponosni na vaše učenike, cela zemlja je ponosna na njih. Pokazali su hrabrost, odvažnost i hrabrost u izvršavanju borbenih zadataka tokom Specijalne vojne operacije i pokazali svoju posvećenost dužnosti i otadžbini“, rekao je on tokom uručenja nagrada učiteljima koji su predavali herojima SVO.

Mladi borci SVO, rođeni i školovani u novoj Rusiji, pokazali su da je zemlja uspela da sačuva najbolje karakteristike i tradicije obrazovnog sistema, ocenio je predsednik.



Učesnici SVO postaju mentori za decu i aktivno rade u obrazovnom sistemu i promovišu patriotsko vaspitanje, istakao je on.

Dan učitelja se u Rusiji slavi 5. oktobra. Ranije je pres-sekretar predsednika Dmitrij Peskov najavio da će svi događaji koje šef države organizuje na ovaj dan biti posvećeni učiteljima.

(Sputnjik)