Blokaderi opet potenciraju jezivi znak koji pokazuju prstima; LJudi na mrežama besni (VIDEO)

KAKO mediji navode, na jednom skupu blokadera desila se greška, pa je jedna predstavnica "Studentske liste" slučajno pokazala pravilno tri prsta koji prestavljaju lljubav prema Srbiji.

Foto: Printscreen

Dok je govorila na skupu Jelka Aksentijević, 136. na "Studentskoj listi", podigla je tri prsta koji su simbol za srpstvo, ali vrlo brzo se ispravila i pokazala druga tri prsta – što je simbol za satanizam.

Takođe, još važnije, taj znak pokazivan je tokom ukrajinskog Majdana, što je još jedan dokaz da je u Srbiji pokušana obojena revolucija, dodaju mediji.

"Ovako su tri prsta pokazivali tokom ukrajinskog Majdana", napisao je jedan korisnik na mreži Iks.

Ispod videa, nizali su se komentarima u kojima građani Srbije osuđuju pokazivanje sporna tri prsta.

b92.net