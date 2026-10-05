Politika

"SA LOVCIMA UVEK IMA ŠTA DA SE ČUJE" Vučić: Danas priče nisu bile lovačke (VIDEO)

В.Н.

05. 10. 2026. u 17:31

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PRVI na listi i nosilac liste "Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, posetio je lovačko društvo u Vrbasu.

СА ЛОВЦИМА УВЕК ИМА ШТА ДА СЕ ЧУЈЕ Вучић: Данас приче нису биле ловачке (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Sa lovcima uvek ima šta da se čuje, ali danas priče nisu bile lovačke! 

A gulaš - probao, nemam nijednu primedbu - navodi se u novoj objavi na društvenoj mreži Instragram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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