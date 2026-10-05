Hurkač predao zbog povrede, De Minor u finalu čeka boljeg iz duela Đoković - Medvedev
Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u finale ATP turnira u Pekingu, pošto mu je Poljak Hubert Hurkač predao meč polufinala pri rezultatu 6:4, 3:2.
De Minor se nalazi na devetom mestu ATP liste, dok je Hurkač 34. teniser sveta. Australijski teniser je poveo 4:0 u prvom setu, a potom i 5:1. Hurkač je smanjio na 5:4, a potom je De Minor na svoj servis osvojio gem i prvi set je dobio sa 6:4.
Australijski teniser je napravio brejk u trećem gemu drugog seta i poveo sa 2:1, a onda je na svoj servis došao do 3:1. Hurkač je smanjio na 3:2, a onda je poljski teniser zbog povrede predao meč.
De Minor će u finalu igrati sa pobednikom duela između Srbina Novaka Đokovića i Rusa Danila Medvedeva.
ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara.
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