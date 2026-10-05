Tenis

Hurkač predao zbog povrede, De Minor u finalu čeka boljeg iz duela Đoković - Medvedev

Танјуг

05. 10. 2026. u 13:34

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Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se danas u finale ATP turnira u Pekingu, pošto mu je Poljak Hubert Hurkač predao meč polufinala pri rezultatu 6:4, 3:2.

Хуркач предао због повреде, Де Минор у финалу чека бољег из дуела Ђоковић - Медведев

FOTO: Tanjug/Christinne Muschi/The Canadian Press via AP

De Minor se nalazi na devetom mestu ATP liste, dok je Hurkač 34. teniser sveta. Australijski teniser je poveo 4:0 u prvom setu, a potom i 5:1. Hurkač je smanjio na 5:4, a potom je De Minor na svoj servis osvojio gem i prvi set je dobio sa 6:4.

Australijski teniser je napravio brejk u trećem gemu drugog seta i poveo sa 2:1, a onda je na svoj servis došao do 3:1. Hurkač je smanjio na 3:2, a onda je poljski teniser zbog povrede predao meč.

De Minor će u finalu igrati sa pobednikom duela između Srbina Novaka Đokovića i Rusa Danila Medvedeva.

ATP turnir u Pekingu igra se za nagradni fond od 4.089.385 dolara.

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