ZELENSKI SAOPŠTIO: Dva ruska drona pogodila civilni brod u Crnom moru kod Rumunije

CIVILNI teretni brod koji je prevozio kukuruz potonuo je danas u Crnom moru kod obale Rumunije nakon što su ga, prema tvrdnjama ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, pogodila dva ruska drona.

Foto: AI/Gemini

-Strašan napad koji su pokrenula dva ruska drona na civilni brod u neutralnim vodama, koji je prevozio kukuruz i pripadao Turskoj, napisao je Zelenski na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, na brodu su bili državljani Azerbejdžana i Indije.

Zelenski je naveo da je kapetan broda poginuo, dok se sudbina još jedne osobe utvrđuje.

On je dodao da je 11 članova posade spaseno, a da je jedan od njih povređen.

Rumunske vlasti su saopštile da su dve osobe poginule, dok je 11 članova posade spaseno.

Prema podacima rumunske pomorske uprave, osam članova posade koji su bili u dobrom stanju preuzeli su spasilački brodovi, dok su tri povređena mornara helikopterom prevezena u Kliničku bolnicu za hitne slučajeve okruga Konstanca.

Za još jednim mornarom se traga, dok bi jedno telo trebalo da bude izvučeno sa splava.

Bolnica je saopštila da su trojica povređenih stranih državljana, starosti između 22 i 50 godina, zadobila višestruke povrede, ali da su svesni, stabilni i da sarađuju sa lekarima.

Oni su podvrgnuti pregledima, nakon čega će biti utvrđen dalji terapijski postupak.

Prema navodima rumunskih vlasti, turski brod natovaren žitom pogođen je dronom u Crnom moru, u području jugoistočno od platforme Peskaraš.

U akciju spasavanja upućeni su brodovi SAR Apollo i SAR Ares.

Tanjug

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