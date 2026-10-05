Osvojio titulu i četiri Kupa sa Partizanom, igrao za Crnu Goru, a sada je pronašao klub u Indiji
Za 31-godišnjeg fudbalera to bi bila nova stanica u već bogatoj međunarodnoj karijeri
Nebojša Kosović mogao bi uskoro da nastavi karijeru u Indiji, pošto je crnogorski vezista blizu dogovora sa Kerala Blastersima.
Kosović je trenutno veoma blizu potpisa ugovora sa poznatim indijskim klubom, a ukoliko ne bude nepredviđenih problema, trebalo bi da potpiše saradnju na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, navodi "Meridian sport".
Za 31-godišnjeg fudbalera to bi bila nova stanica u već bogatoj međunarodnoj karijeri. Prethodno je igrao u Tajlandu za Bangkok, Saudijskoj Arabiji za Al Tai, Kini za Haku i Kazahstanu za Kairat iz Almatija. Nosio je još dres Standarda iz Liježa i mađarskog Ujpešta.
Najveći trag u srpskom fudbalu ostavio je kao član Partizana. Sa crno-belima je u sezoni 2016/17. osvojio prvenstvo, a tokom boravka u Humskoj stigao je i do četiri Kupa Srbije. Jedan trofej u najmasovnijem domaćem takmičenju osvojio je i sa Vojvodinom, u sezoni 2013/14.
Kosović je za reprezentaciju Crne Gore odigrao 34 utakmice i postigao jedan gol.
Ukoliko dogovor sa Kerala Blastersima bude ozvaničen, Kosović će se pridružiti klubu koji još nije osvajao titulu prvaka Indije, ali je tri puta završavao sezonu kao vicešampion. Ekipa je poznata i po velikoj podršci sa tribina, koju joj pruža „Žuta armija“.
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