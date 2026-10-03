Karlik DŽons kao 50 Cent: "Bolje pazi kako pričaš kada pričaš o meni..."

SJAJNI plej Partizana puca od samopouzdanja na početku sezone i ima puno pravo na to.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Partizan izgleda veoma dobro na početku Evrolige koju je otvorio sa tri uzastopne pobede, što je uspeo da učini prvi put u svojoj istoriji.

Redom je bio bolji od Milana, Pariza i Bajerna, a najzaslužniji za to je apsolutni vođa "parnog valjka", maestralni Karlik Džons.

Južnosudanac pokazuje da je jedan od najboljih igrača Evrolige, igra na vrhunskom nivou i čitav tim se ugleda na njega, što je i potvrdio Tonje Džekiri nakon jučerašnjeg trijumfa nad Bajernom.

- On je naš vođa, gde on ide, idemo i mi - jasan je bio Džekiri.

Džons puca od samopouzdanja u ovom trenutku, a taj osećaj podelio je i sa svojim fanovima na Instagramu na njegovom najnovijem postu.

Okačio je snimke i slike sa uvodnih utakmica u Evroligi, a opis je "zapalio" Grobare koji ga godinama obožavaju.

- Bolje pazi kako pričaš kada pričaš o meni - iskoristivši tekst legendarne pesme čuvenog repereta 50 Centa, "Meni Men".

Mnogi su sumnjali u Partizan pre početka ove sezone i Karlik im jasno stavlja do znanja da mu je to poslužilo kao posebna "vatra" i motivacija koja je pored njega evidentno "potpalila" i čitav tim.

Partizan svoj naredni meč Evrolige igra idućeg četvrtka kada će gostovati poljuljanom Real Madridu (20.45) koji je bez pobede nakon uvodna tri kola.

Madriđani jesu favoriti, ali kada ovako igraju, "crno-beli" se ne smeju otpisati i tražiće svoju šansu u "Movistar areni".