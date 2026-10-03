Španija rutinski savladala Češku za treću pobedu u Ligi nacija

Fudbaleri Španije pobedili su danas Češku rezultatom 3:1 u meču trećeg kola Grupe A3 Lige nacija.

FOTO: Tanjug/AP/Ashley Landis

Španija je lider Grupe A3 sa maksimalnih devet bodova, druga je Engleska sa šest, Hrvatska ima tri, a Češka je bez boda.

Lamin Jamal je u šestom minutu doveo svetske šampione u vođstvo, a kapiten Rodri je povećao na 2:0 u 35. minutu. Jirži Slama je smanjio na 2:1 u 69. minutu.

Konačan rezultat postavio je Mikel Merino u u 89. minutu. Češka je meč završila sa desetoricom, pošto je zbog drugog žutog kartona u 85. minutu van igre morao kapiten Ladislav Krejči.

U četvrtom kolu, u utorak, Češka gostuje Engleskoj, a Španija Hrvatskoj.