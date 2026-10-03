Ludilo na srpskoj svadbi! Pozvali telefonom bivšeg igrača Partizana, a onda je nastalo ludilo: Dijara, Dijara, ubico… (VIDEO)
Veselo je bilo na svadbi, a poseban šou nastao je kada se putem video-poziva uključio nekadašnji ljubimac navijača Partizana, Lamin Dijara.
U trenutku kada je atmosfera već bila na vrhuncu, prisutni su zapevali poznatu navijačku pesmu posvećenu Dijari, a fudbaler se javio na poziv i pozdravio sve okupljene.
Snimak pokazuje apsolutnu ekstazu, a po reakcijama gostiju jasno je da je Dijarino uključenje bilo jedan od najzanimljivijih momenata večeri.
Nekadašnji napadač Partizana očigledno nije zaboravljen među navijačima, a ovaj neobičan video-poziv još jednom je pokazao kakav status ima kod crno-bele publike.
Lamin Dijara je kultni status zaradio postigavši pet golova na "večitim derbijima" sa Crvenom zvezdom i poznat je kao "ubica" ljutitog rivala jer je parni valjak slavio na sva četiri susreta na kojima je on "rešetao" mrežu crveno-belih.
Tri puta je to činio u prvenstvenim mečevima, dok je u sezoni 2007/08 u polufinalu Kupa Srbije na "Marakani" sa dva gola trasirao Partizanu put do finala u kojem je postigao het-trik protiv Zemuna.
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