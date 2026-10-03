"San Marino" brutalno isprozivao Hrvate posle debakla od Engleza
Nižu se kritike na račun Hrvata istorijske bruke protiv Engleza (0:7), a još jedan u nizu koji ih je "pohvalila" bila je navijačka stranica koja prati reprezentaciju San Marina.
Naime na njenom "iks" profilu našao se u post koji se odnosio na večerašnju utakmicu.
Iskoristili su brutalni poraz da se uporede sa Hrvatima, rekavši da njihova voljena reprezentacija nije daleko od njihovog nivoa jer je od Engleske izgubila sa samo tri gola razlike manje od San Marina.
Jasno je da je ovo šala na račun Hrvatske, ali dovoljno govori o tome šta je sebi reprezentacija Slavena Bilića dozvolila ovim katastrofalnim nastupom.
Poraz od Engleske bio je najubedljiviji u istoriji hrvatskog nacionalnog tima, niko nije očekivao da će primiti čak sedam golova i ova bruka neće skoro biti zaboravljena.
Doduše, i sam Bilić je rekao da to ne treba biti slučaj, kako njegovi igrači nikada ne bi dozvolili da im se nešto ovako ponovi.
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