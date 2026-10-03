Košarka

"Ništa nismo uradili": Vildoza smanjuje euforiju nakon treće pobede Partizana

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 10. 2026. u 08:38

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Luka Vildoza izneo je utiske nakon pobede Partizana nad Bajernom u Minhenu.

Ништа нисмо урадили: Вилдоза смањује еуфорију након треће победе Партизана

STARSPORT 2026 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bavarci su u neizvesnom meču poraženi 84:86, a taj trijumf lansirao je crno-bele na vrh tabele uz Valensiju, Fenerbahče i Panatinaikos. 

Vildoza je poenterski bio miran, dao je osam poena, ali defanzivno i organizaciono bio zapažen. Uz tri skoka upisao je četiri asistencije i tri ukradene lopte. 

-Misli da smo dobro igrali, ali istovremeno smo se malo i mučili, posebno u trećoj četvrtini... Uvek je teško igrati na ovom terenu, ali smo uz podršku navijača uspeli da pobedimo i preokrenemo stvari u svoju korist.

Treći trijumf u isto toliko mečeva. 

-Nismo uradili ništa posebno, igramo košarku, predstavljamo ovaj klub i dres najbolje što možemo. Imamo da ispravimo neke stvari, posebno detalje u odbrani... I dalje je početak. Moramo mnogo da radimo. Hemija treba da ostane na visokom nivou.

Defanzivno, Partizan na visini zadatka. 

-Pajola je uradio sjajan posao, sjajna odbrana, a on je jedan od najboljih defanzivaca u Evroligi.

Pohvalio je i navijače. 

-Da, bilo je mnogo navijača i bili su glasni. Super je što su tu i što nas podržavaju, a mi samo treba da im vratimo. Sledeći meč je sa Realom, biće teško, oni još uvek nisu pobedili. Moramo da držimo glavu uzdinutu i da se trudimo - izjavio je Luka Vildoza.

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