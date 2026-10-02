Košarka

"Tim je verovao": Đoan Penjaroja oduševljen posle nove pobede Partizana u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

02. 10. 2026. u 22:34

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ŠPANAC napravio borben tim koji je još jednom pokazao veliki karakter.

Тим је веровао: Ђоан Пењароја одушевљен после нове победе Партизана у Евролиги

FOTO: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul / imago sportfotodienst / Profimedia

Bio je Partizan na ivici prvog poraza ove sezone, ali napravio je preokret i srušio je Bajern u Minhenu (86:84). Zadovoljstvo nije mogao da sakrije trener Đoan Penjeroja.

- Srećni smo. Utakmica je bila 50/50. Naši navijači su neverovatni. Malo smo promenili situaciju u poslednjoj četvrtini, imali smo bolju efikasnost u ofanzivnim situacijama. Tim je verovao, nastavio je da igra sa trudom, zajedno. Važna pobeda za nas - rekao je Penjaroja posle utakmice.

Objasnio je kako je tim uspeo da napravio preokret, iako je u jednom momentu bio u zaostatku 13 razlike.

Imamo samopouzdanje, borimo se, moramo da budemo zajedno svih 40 minuta. Neke sitne promene u odbrani i na kraju talenat mojih igrača su donele prevagu i preokret, a samim tim i pobedu Partizana - zaključio je bivši strateg Barselone.

Partizan je još uvek neporažen u Evroligi, pa u Madrid na noge Realu odlazi sa učinkom 0-3.

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