"Tim je verovao": Đoan Penjaroja oduševljen posle nove pobede Partizana u Evroligi
ŠPANAC napravio borben tim koji je još jednom pokazao veliki karakter.
Bio je Partizan na ivici prvog poraza ove sezone, ali napravio je preokret i srušio je Bajern u Minhenu (86:84). Zadovoljstvo nije mogao da sakrije trener Đoan Penjeroja.
- Srećni smo. Utakmica je bila 50/50. Naši navijači su neverovatni. Malo smo promenili situaciju u poslednjoj četvrtini, imali smo bolju efikasnost u ofanzivnim situacijama. Tim je verovao, nastavio je da igra sa trudom, zajedno. Važna pobeda za nas - rekao je Penjaroja posle utakmice.
Objasnio je kako je tim uspeo da napravio preokret, iako je u jednom momentu bio u zaostatku 13 razlike.
- Imamo samopouzdanje, borimo se, moramo da budemo zajedno svih 40 minuta. Neke sitne promene u odbrani i na kraju talenat mojih igrača su donele prevagu i preokret, a samim tim i pobedu Partizana - zaključio je bivši strateg Barselone.
Partizan je još uvek neporažen u Evroligi, pa u Madrid na noge Realu odlazi sa učinkom 0-3.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
ZAPAD JE ZANEMEO! U inat celom svetu - "Kosovo je Srbija" (VIDEO)
02. 10. 2026. u 06:10 >> 08:55
Nakon debakla od Nemačke jedan reprezentativac napustio nacionalni tim Srbije
02. 10. 2026. u 12:58
"Zlatan Ibrahimović je Bošnjak i to onaj sa dna kace"
02. 10. 2026. u 08:52
Turci u šoku posle Zvezde: Noć iz pakla u Beogradu!
02. 10. 2026. u 13:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Vembanjama "prozvao" Jokića, Lebrona i ostale zvezde: "To nikada neću raditi, ne želim da budem deo toga"
Viktor Vembanjama jasno je stavio do znanja da ne želi da svoje ime i imidž povezuje sa industrijom sportskog klađenja, čak ni u slučaju finansijski veoma primamljivih ponuda.
02. 10. 2026. u 10:33
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)