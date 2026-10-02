Gore nije moglo: Efes se oglasio o povredi Majka DŽejmsa

Veliku zabrinutost izazvao je prizor iz Beogradske arene, gde je Majk Džejms nakon povrede morao da napusti teren na nosilima. Ono čega su se svi pribojavali ubrzo je dobilo i zvaničnu potvrdu.

FOTO: Bane T. Stojanovic/ATA Images

Anadolu Efes je u neizvesnom duelu 3. kola Evrolige poražen od Crvene zvezde rezultatom 77:72, ali je rezultat ostao u drugom planu zbog povrede jednog od ključnih igrača ekipe.

Turski klub saopštio je nakon utakmice da Džejms ima problem sa Ahilovom tetivom. Za sada, međutim, nije poznato koliko je povreda ozbiljna, niti koliko bi američki košarkaš mogao da odsustvuje.

- Majk Džejms će obaviti detaljne preglede zbog povrede Ahilove tetive, nakon čega će biti određen odgovarajući plan lečenja i rehabilitacije -navodi se u saopštenju Efesa.

Džejms je do trenutka povrede imao solidnu partiju. Za nešto više od 22 minuta na parketu postigao je 11 poena i upisao tri asistencije.

Nedugo nakon utakmice oglasio se i sam košarkaš putem društvene mreže X, ne krijući koliko ga je sve pogodilo.

-Pa, baš srae… Jeno užasno. Hvala svima koji su mi se javili - napisao je Džejms.

Više informacija o njegovom stanju biće poznato nakon dodatnih lekarskih pregleda.