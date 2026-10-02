Gore nije moglo: Efes se oglasio o povredi Majka DŽejmsa
Veliku zabrinutost izazvao je prizor iz Beogradske arene, gde je Majk Džejms nakon povrede morao da napusti teren na nosilima. Ono čega su se svi pribojavali ubrzo je dobilo i zvaničnu potvrdu.
Anadolu Efes je u neizvesnom duelu 3. kola Evrolige poražen od Crvene zvezde rezultatom 77:72, ali je rezultat ostao u drugom planu zbog povrede jednog od ključnih igrača ekipe.
Turski klub saopštio je nakon utakmice da Džejms ima problem sa Ahilovom tetivom. Za sada, međutim, nije poznato koliko je povreda ozbiljna, niti koliko bi američki košarkaš mogao da odsustvuje.
- Majk Džejms će obaviti detaljne preglede zbog povrede Ahilove tetive, nakon čega će biti određen odgovarajući plan lečenja i rehabilitacije -navodi se u saopštenju Efesa.
Džejms je do trenutka povrede imao solidnu partiju. Za nešto više od 22 minuta na parketu postigao je 11 poena i upisao tri asistencije.
Nedugo nakon utakmice oglasio se i sam košarkaš putem društvene mreže X, ne krijući koliko ga je sve pogodilo.
-Pa, baš srae… Jeno užasno. Hvala svima koji su mi se javili - napisao je Džejms.
Više informacija o njegovom stanju biće poznato nakon dodatnih lekarskih pregleda.
Preporučujemo
METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige
02. 10. 2026. u 00:10
Parket Arene je napustio u suzama! Oglasio se Majk Džejms, evo šta je povredio!
01. 10. 2026. u 23:56
Ovo je surova realnost! Srbija u teškoj situaciji, ovo je stanje na tabeli u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 23:45
LIGA NACIJA: Neki novi Portugal, može i bez Ronalda!
01. 10. 2026. u 23:33
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)