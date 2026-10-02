A sada pakao! Da je moglo gore, nije...

Pred košarkašima Partizana je mesec istine u Evroligi.

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Nakon uvodnih evroligaških bitaka, izabranike Đoana Penjaroje u oktobru očekuje zastrašujuće težak i zgusnut raspored u kojem će čak pet puta morati na gostujući teren, dok će pred svojim navijačima igrati tek dvaput.

Oktobarski pakao donosi mečeve protiv glavnih kandidata za Fajnal-for, ali i prvi ovosezonski, istorijski večiti derbi u eliti. Računajući duplo kolo i vezana gostovanja, crno-beli će bukvalno živeti u koferima.

Serija teških ispita počinje već večeras u Minhenu protiv Bajerna, nakon čega ekipa putuje na noge kraljevskom klubu u Madrid. Sredina meseca rezervisana je za emotivan i spektakularan povratak najtrofejnijeg evropskog trenera Željka Obradovića u Beogradsku arenu, gde stiže sa svojim novim timom – Panatinaikosom. Samo dva dana kasnije, u okviru duplog kola, Partizan leti za Istanbul na megdan Fenerbahčeu.

Ipak, crveno slovo u kalendaru svih navijača je 22. oktobar, kada će se u okviru 7. kola Evrolige odigrati prvi večiti derbi pred Partizanovom publikom. Kraj meseca donosi još jedno duplo kolo i nova dva vezana gostovanja na gostujućim terenima u Francuskoj i Litvaniji.

Evroligaški kalendar KK Partizan za oktobar:

2. oktobar: Bajern Minhen – Partizan

8. oktobar: Real Madrid – Partizan

13. oktobar: Partizan – Panatinaikos

15. oktobar: Fenerbahče – Partizan

22. oktobar: Partizan – Crvena zvezda

28. oktobar: Asvel – Partizan

30. oktobar: Žalgiris – Partizan

Nema sumnje da će ovaj mesec u velikoj meri profilisati ambicije Penjarojinog tima na evropskoj sceni.