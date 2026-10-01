Košarka

Parket Arene je napustio u suzama! Oglasio se Majk DŽejms, evo šta je povredio!

С.С.

01. 10. 2026. u 23:56

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Najbolji strelac Evrolige sve objasnio u tri rečenice.

Паркет Арене је напустио у сузама! Огласио се Мајк Џејмс, ево шта је повредио!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tokom utakmice protiv Crvene zvezde, koju je domaći tim dobio u Beogradskoj areni rezultatom 77:72, u trećem kolu Evrolige, Amerikanac je zadobio tešku povredu.

Koliki su bili bolovi, svedoči podatak da je Džejms krajem treće četvrtine, na nosilima morao da bude iznet sa parketa, a posle meča se oglasio na društvenim mrežama.

Svi su se uhvatili za glavu, jasno im je bilo da je u pitanju teža povreda, iako detaljni pregledi tek treba da se odrade.

Amerikanac je uz aplauz zvezdaša sa tribina Beogradske arene ispraćen ovacijama.

"Bezveze. Je**no užasno. Hvala svima koji su se javili", napisao je Džejms.

Najbolji strelac u istoriji Evrolige završio je meč sa 11 poena i tri asistencije za oko 22 minuta pre nego što je napustio igru.

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