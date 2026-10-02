"Šta li su u njemu videli"? Legendarni trener grmi na jednog košarkaša Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Efes rezultatom 77:72, a utakmicu je analizirao Vlade Đurović.

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Prvo je u svom stilu nekadašnji trener govorio o utakmici:

- Pao mi je kamen sa srca. Čestitke i Navaru, a pre svega igračima. Hoću ipak prvo da pohvalim publiku. Došlo je skoro 20.000 gledalaca, posle dva poraza. Neobećavajuća igra, a posle utakmice sa Hapoelom publika je pozvala igrače da im skandiraju i da ih pozdrave. To je fantastično – da ti pođu suze na oči kad je bila ta scena posle utakmice. Drugi bi otišli ljuti i zviždali, ali nije bilo ničega - rekao je Đurović i nastavio:

- Svaka čast, izvukli su ovu utakmicu, ali tako su rekli – da moraju da igraju oštrije, angažovanije, uz 'tuču', i da moraju da prime ispod 80 pena. Primili su 36 i 36. Prethodno su za jednu četvrtinu primali po 36 poena. Po 50 su primali za poluvreme… Iako je Efes pogađao vrlo teške šuteve u prvoj četvrtini, Lojd je igrao izvanredno, ali je opet Zvezda izdržala, zahvaljujući toj agilnosti.

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Imao je komentar i na centarsku liniju crveno-belih:

- Obzirom na to da je Motli igrao kako je igrao – Izundu je dobio 18 minuta… Borio se, ali dva poena… Nije onaj od prošle godine. Kramer je neuporedivo bolji bio nego u drugoj utakmici – devet vrlo značajnih poena. Karter je pokazao da nije pravi plejmejker, jer se na kraju ono ne bi desilo da jeste. Pošto je on bio plej u tom momentu – ušao je unutra i napravio faul u napadu nakon šuta, da bi posle toga dodao protivniku loptu u ruke. Oni imaju potpuno otvorenu trojku i promašio je… To bi bilo na pragu novog poraza. Nije plejmejker, ali jeste pravi igrač. On je kao prvo hrabar, ima šut i dribling, i zna da igra. Nešto drugo je što je nonšalantan i ne menja izraz lica.

Opet je imao kritike za Nika Vajler-Baba, koji je odličan u odbrani, ali u napadu dosta škripi:

- Moram da postavim pitanje zbog čega toliko poverenje u Vajler-Baba. Čovek je dao tri poena u tri utakmice. Ova utakmica – 25 minuta i dva poena. Nije ni kreator – imao je dve asistencije. Ne bi dao koš da nije ukrao loptu. To mu je bio zicer, kada je presekao loptu. Treba biti drzak i šutirati, a ne moći da dobaciš - zaključuje Vlade Đurović.