METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige
Rukometaši Metalca iz Kraljeva posle prva četiri kola Super B lige Srbije imaju učinak od tri pobede i jednog poraza.
To je Kraljevčanima trenutno dovoljno za šesto mesto na tabeli.
U petom kolu Metalac će u nedelju, 4. oktobra, gostovati ekipi Uba koja u dosadašnjem delu sezone još nije uspela da ostvari trijumf, pa se u redovima Metalca nadaju novim bodovima i prodoru ka vrhu tabele.
U ostalim utakmicama 5. kola sastaju se:Inđija–ORK Metalac(V), Sivac 69– Topličanin, Smederevo–Kikinda, Kolubara–Obilić, Mačva Rudar, Vrbas–RA Dinamo 43:37, a slobodno je Potisje Pleteks.
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