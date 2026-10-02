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METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige

Новости.онлине/С.К.

02. 10. 2026. u 00:10

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Rukometaši Metalca iz Kraljeva posle prva četiri kola Super B lige Srbije imaju učinak od tri pobede i jednog poraza.

МЕТАЛАЦ ГОСТУЈЕ УБУ: За викенд 5. коло рукометне Супер Б лиге

G.Šljivić (arhiva)

To je Kraljevčanima trenutno dovoljno za šesto mesto na tabeli.

U petom kolu Metalac će u nedelju, 4. oktobra, gostovati ekipi Uba koja u dosadašnjem delu sezone još nije uspela da ostvari trijumf, pa se u redovima Metalca nadaju novim bodovima i prodoru ka vrhu tabele.

U ostalim utakmicama 5. kola sastaju se:Inđija–ORK Metalac(V), Sivac 69– Topličanin, Smederevo–Kikinda, Kolubara–Obilić, Mačva Rudar, Vrbas–RA Dinamo 43:37, a slobodno je Potisje Pleteks.

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