Kakva vest za Grobare: Partizan ima novog trenera!

Ozvaničena saradnja sa iskusnim stručnjakom.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ženski KK Partizan imenovao je Milana Milanovića za novog "šefa struke"!

Dokazani trener je na klupi crno-belih nasledio Miroslava Popova, kojem je prethodno asistirao kao pomoćnik u stručnom štabu.

Milanović je u Partizan stigao prošlog leta, posle sjajnih rezultata u ŽKK Mega, gde je radio sa seniorskom ekipom, kao i mlađim selekcijama, kada je osvojao brojne pehare.

Sa juniorskim timom Mege, bio je dvostruki prvak Srbije, dok je u pretprošloj sezoni osvojio ABA ligu i izborio plasman na Fajnal Ejt Evrolige u Abu Dabiju.

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