Kakva vest za Grobare: Partizan ima novog trenera!
Ozvaničena saradnja sa iskusnim stručnjakom.
Ženski KK Partizan imenovao je Milana Milanovića za novog "šefa struke"!
Dokazani trener je na klupi crno-belih nasledio Miroslava Popova, kojem je prethodno asistirao kao pomoćnik u stručnom štabu.
Milanović je u Partizan stigao prošlog leta, posle sjajnih rezultata u ŽKK Mega, gde je radio sa seniorskom ekipom, kao i mlađim selekcijama, kada je osvojao brojne pehare.
Sa juniorskim timom Mege, bio je dvostruki prvak Srbije, dok je u pretprošloj sezoni osvojio ABA ligu i izborio plasman na Fajnal Ejt Evrolige u Abu Dabiju.
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