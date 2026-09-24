Alimpijević napada vrh Evrope: "Da pokažemo da imamo jednu od najboljih atmosfera"

Strateg crno-belih i selektor Srbije uzbuđen pred početak elitnog takmičenja.

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Posle više od decenije čekanja, Bešiktaš se vraća u Evroligu. Istanbulsku ekipu, koja će prvi put od sezone 2012/2013. ponovo biti deo evropske elite, sa klupe predvodi srpski trener i selektor Srbije Dušan Alimpijević.

Prvi izazov crno-bele očekuje već sutra od 19.00, kada će u Sinan Erdem areni ugostiti Valensiju, prošlosezonskog učesnika Fajnal fora. Upravo zbog povratka u najjače evropsko klupsko takmičenje, u Bešiktašu je atmosfera na visokom nivou, a Alimpijević posebno računa na podršku sa tribina.

- Postoji samo jedan Bešiktaš, ne dva, moramo toga da budemo svesni. Naši navijači i cela zajednica moraju da shvate da nam je potrebna podrška, posebno u izazovnoj sezoni gde nas još uvek smatraju početnicima u Evroligi. Kao što sam rekao, postoji samo jedan Bešiktaš. Moramo stati iza našeg kluba i ovih igrača.

Bešiktaš je prethodne sezone u Evrokupu imao priliku da vidi koliko njegovi navijači mogu da budu važan faktor, ali će se sada sve podići na viši nivo. Umesto Akatlar arene, domaće utakmice u Evroligi igraće u Sinan Erdemu, a Alimpijević očekuje da i veći tribine budu ispunjene do poslednjeg mesta.

- Atmosfera koju smo stvorili u Akatlaru tokom Evrokupa bila je jedna od najboljih organizacija, ali sada je sve veće. Zahtevi same košarke na ovom nivou su još veći, pa tako moramo da se pokažemo i u većoj areni u Evroligi. Zato, pozivam sve da podrže naš klub i tim u Evroligi. Po mom mišljenju ne postoji bolja i kvalitetnija košarkaška organizacija od Evrolige. Pozivam sve da dođu i podrže naš klub, da još jednom stvorimo fantastičnu atmosferu i pokažemo Evroligi da je Bešiktaševa atmosfera jedna od najboljih.

Za srpskog stručnjaka i njegov tim ovo je nagrada za rad tokom prethodne tri godine, ali i prilika da se Bešiktaš odmeri sa najvećim evropskim klubovima.

- Ugostićemo neke od najboljih timova ne samo u Evropi, već i u svetu. Veliki klubovi poput Real Madrida, Barselone, Panatianikosa, Olimpijakosa, Partizana i Crvene zvezde doći će ovde ove sezone - zaključio je Alimpijević.