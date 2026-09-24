Košarka

Zasluženo! Nikola Jokić je najbolji košarkaš u NBA ligi

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 09. 2026. u 18:12 >> 18:41

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Nikola Jokić odavno je u debati za jednog od najboljih košarkaša planete, a danas je priznanje dobio od strane košarkaških eksperata.

Заслужено! Никола Јокић је најбољи кошаркаш у НБА лиги

FOTO: Mourad Allili / Sipa Press / Profimedia

U opširnom tekstu ESPN-a koji se bavio desetoricom najboljih košarkaša pred početak nove sezone. 

Zanimljivo je da na listi ugledne američke sportske televizije nema Lebrona Džejmsa, kao nijednog drugog igrača Filadelfije. 

- Bila je velika borba između Jokića, Vembanjame i Šeja Gildžesa Aleksandera. Svi zaslužuju da budu na čelu, ali Jokić je prvi. Dve godine zaredom je imao tripl dabl učinak, to je uspelo još samo Raselu Vestbruku. Nije bio MVP prošle godine, ali čovek je šest godina uzastopno prvi ili drugi u MVP trci, takođe, postao je prvi igrač koji je predvodio statistiku u skokovima i asistencijama - stoji u obrazloženju.

ESPN veruje da će Nikola Jokić i ove sezone ubeležiti tripl dabl učinak. U prošloj sezoni imao je: 28,3 poena, 12,7 skokova i 10,1 asistenciju plus 1,6 ukradenih lopti.

Na drugom mestu je Vembanjama, treći je Šej Gildžes Aleksander. Od četvrtog do 10. redom su: Luka Dončić, Janis Adetokunbo, Džejlen Branson, Entoni Edvards, Kejd Kaningem, Džejson Tejtum i Donovan Mičel.

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