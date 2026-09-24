SREMSKO VINO STIGLO DO JAPANA: Ove domaće sorte osvajaju svet

SREM je još u antičko doba bio poznat kao područje izuzetno pogodno za uzgoj vinograda. Na temeljima te duge tradicija vinogradarstvo i vino i danas su u Sremu prepoznatljivi.

Foto: Francisco Morgado Cuello de Oro / Alamy / Profimedia

Poslednjih godina u vinogradarstvo se sve više ulaže, pa tako u Surduku, neposredno iznad Dunava, od 2008. godine postoji “Vinarija Milanović”. Ova vinarija raspolaže s oko 15 sopstvenih hektara vinograda, akcenat je na domaćim sortama, a vina se, osim u Srbiji, prodaju i na veoma zahtevnom tržištu Japana.

– Naša priča počela je od vinograda i ideje da napravimo vinariju koja će biti čvrsto vezana za mesto iz kojeg dolazi – kaže vlasnik “Vinarije Milanović” Dejan Milanović.

– Za nas je posebno važan položaj naših vinograda na lesnoj zaravni Surduka jer je les jedno od prepoznatljivih obeležja ovog dela Srema i važan deo zemljišta na kojem naši vinogradi rastu, a tu su i položaj iznad Dunava, otvorenost terena i vetrovi koji zajedno čine prirodne uslove u kojima vinogradi žive tokom cele godine.

Naš sagovornik ukazuje da se prerađuje isključivo grožđe iz njihovih vinograda, a da se na taj način obezbeđuje kontrola nad celim procesom – od rezidbe, zaštite i zelenih radova u vinogradu, preko prinosa i određivanja optimalnog trenutka berbe, pa sve do prerade, odležavanja i punjenja vina.

Kada govorimo o poreklu naših vina, volimo da kažemo da iza njih ne stoji samo sorta već lesna zaravan Surduka, Dunav, vetrovi i košava, Srem / Fruška gora i naši vinogradi. Od početka smo želeli da kroz vino pokažemo nešto što pripada našem podneblju i posebnu pažnju posvetili sortama – sila, neoplanta i probus, a danas i grašac.



– Time smo na neki način zaokružili ono što smo želeli – da gost ne dođe samo po bocu vina, već da vidi gde grožđe raste, gde vino nastaje i da provede vreme u ambijentu iz kojeg vina dolaze. Naš cilj nije da postanemo velika industrijska vinarija. Želimo da rastemo, ali tako da ne izgubimo ono zbog čega smo počeli – kontrolu kvaliteta, sopstveni karakter i vezu vina sa mestom na kojem je nastalo – kaže Milanović.

Po njegovim rečima, najvažnije tržište “Vinarije Milanović” je Srbija, a vina se plasiraju kroz ugostiteljstvo, vinoteke i distribuciju, kao i direktno kroz vinariju i restoran.

– Pored plasmana na domaće tržište, vino izvozimo u Japan i to Silu, Neoplantu i Probus – kaže Dejan Milanović.

- Iako količine za sada nisu velike, izvoz nam mnogo znači i ne gledamo ga samo kroz broj prodatih boca. Posebno nam je važno što smo na tako udaljenom i zahtevnom tržištu prisutni prvenstveno s tim sortama jer je to potvrda da vina od naših sorti mogu da budu interesantna i van Srbije. Kada se boca Sile, Neoplante ili Probusa nađe u Japanu, ona ne predstavlja samo našu vinariju već i Srem i Frušku goru, naše Podunavlje, srpsko vinarstvo i sorte koje su nastale na ovim prostorima.

Sila, Neoplanta i Probus

Tradicija za nas znači poštovanje vinograda, sorte, godine i podneblja. Koristimo savremenu opremu, kontrolisane uslove proizvodnje, inoks tankove i tehnologiju koja omogućava da se što bolje sačuva ono što smo dobili u vinogradu. Asortiman razvijamo pažljivo i nije nam cilj da svake godine dodajemo nove etikete samo da bismo imali širu ponudu. Mnogo nam je važnije da svako vino koje nosi ime “Milanović” ima svoj karakter i razlog zbog kojeg se nalazi u našoj ponudi. Trenutno imamo četiri glavna vina – Sila, Neoplanta, Probus i Grašac, od kojih su nam posebno važne prve tri sorte nastale na ovim prostorima i povezane s vinogradarskom tradicijom Srema i Fruške gore i radom Instituta u Sremskim Karlovcima. U tome vidimo jednu od naših najvećih prednosti jer se Chardonnau, Sauvignon Blanc Cabernet mogu naći u gotovo svim zemljama sveta.

(Dnevnik.rs)