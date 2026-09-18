Kalates progovorio o odlasku: Isplivao razlog zbog kojeg je napustio Partizan!

Grk otvorio dušu posle odlaska u PAOK.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Uspeli su Solunjani posle velike borbe i koša u poslednjoj sekundi da pobede Partizan i prođu u finale turnira "Pavlos Janakopulos".

Junak trijumfa bio je Markus Foster, pošto je dao trojku u poslednjoj sekundi, ali je ogroman doprinso slavlju dao i Nik Kalates.

Bivši igrač kluba iz Humske bio je precizan u šutu za tri, pre one odlučujuće, da bi sjajnom partijom "pogurao" Trinkijerijev tim ka borbi za pehar.

Posle utakmice, iskusni plejmejker je pričao o odlasku iz Partizana i kako se sve odvijalo:

- Želeo sam da ostanem, 100 odsto. Ali nisu to želeli tokom perioda kada su pregovori trajali. Mislim da su tada malo nestali - rekao je Kalates.

Napominje da ne zamera upravi Partizana i da iz Humske nosi samo lepa sećanja, ali se i raduje predstojećim izazovima u dresu Solunjana:

- Ali, nema ljutnje. Za mene je velika stvar i blagoslov što sam imao priliku da igram za Partizan i veoma sam uzbuđen što ću igrati za PAOK.

Rastanak sa "grobarima" mu nije lako pao, prvenstveno zbog snažne veze koju je za kratko vreme izgradio sa navijačima i saigračima:

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages - Partizan će uvek biti u mom srcu. Ti momci su bili sjajni. Navijači su bili neverovatni od kada sam tamo i ne mogu dovoljno da im zahvalim.

Na kraju je posebno ishvalio Đoana Penjaroju, španskog stručnjaka koji je preuzeo vođstvo nad ekipom tokom prošle sezone:

- Trener Penjaroja je bio neverovatan prema meni. Kada je došao, bio je prvi čovek u teretani i na terenu. Zaista je želeo da uradi nešto posebno kada je preuzeo posao. Zbog toga je šteta što prošle godine nismo osvojili ABA ligu, ali vidim dobre stvari u budućnosti i, naravno, želim im sve najbolje - jasan je Nik Kalates.

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