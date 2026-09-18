Košarka

Jokiću stiglo brutalno pojačanje: Denver doveo igrača koga je Partizan jurio!

Новости онлине/С.С.

18. 09. 2026. u 20:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli ostali bez sjajnog igrača.

Јокићу стигло брутално појачање: Денвер довео играча кога је Партизан јурио!

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Dugo je Partizan pokušavao da u svoje redove dovede Kema Vitmora, međutim, ovaj košarkaš će karijeru nastaviti u Denveru!

Uspeli su Nagetsi da obezbede Nikoli Jokiću veliko pojačanje u timu, jer je prema saznanjima dobro obaveštenog NBA insajdera Šemsa Čaranije iz ESPN-a, ugovorena saradnja!

Tako će pik iz prve runde NBA drafta iz 2023. godine potpisati "two-way" ugovor sa Denver Nagetsima. Odigraće četvrtu sezona u najjačoj ligi na svetu, gde je u dosadašnjoj karijeri prosečno na 119 odigranih mečeva imao 10,5 poena uz 3,3 uhvaćene lopte.

Šems Čaranija navodi i da se on navodno već nalazi na pripremama sa Denverom u Koloradu. Nastupa na poziciji krilnog centra, a interesantno je da i Partizan prema nezvaničnim informacijama početkom septembra pratio njegove igre.

Vitmor je visok 198 centimetara, a njegova prethodna sezona prekinuta je prerano, pošto mu je u januaru dijagnostikovana duboka venska tromboza u predelu ramena.

Igrao je tokom karijere za Hjuston Roketse, odnosno, njihov razvojni tim, kao i za Vašington Vizardse. Dok je bio na koledžu, proglašen je za najboljeg frešmena Big East konferencije 2023. godine.

Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu medalju u Meksiku, na šampionatu Amerike za igrače do 18 godina.

БОНУС ВИДЕО: „КЛАСИЋИ“ НИКОЛЕ ЈОКИЋА: Где су сада играчи који су бирани испред Сомборца 2014?

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

ZABRANITE TOMPSONA!: Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji Vidite šta se dešavalo u Vukovaru
Poznati

0 0

"ZABRANITE TOMPSONA!": Jasna poruka iz Nemačke pred njegove koncerte u toj zemlji "Vidite šta se dešavalo u Vukovaru"

POSLANICI stranke Levica (Die Linke) u gradskim skupštinama Frankfurta i Štutgarta ponovo su zatražili otkazivanje koncerata Marka Perkovića Tompsona u tim nemačkim gradovima u novembru, a kao argument iznose njegovu „etnonacionalističku propagandu i istorijski revizionizam“ činjenicu da se na nedavnom koncertu u Vukovaru ponovo čulo „Za dom spremni“.

18. 09. 2026. u 11:20

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju

HISBAS obeležio 15 godina rada i dve godine Hisbas Centra: Od roditeljske podrške do centra koji spaja robotiku i savremenu rehabilitaciju