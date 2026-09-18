Jokiću stiglo brutalno pojačanje: Denver doveo igrača koga je Partizan jurio!
Crno-beli ostali bez sjajnog igrača.
Dugo je Partizan pokušavao da u svoje redove dovede Kema Vitmora, međutim, ovaj košarkaš će karijeru nastaviti u Denveru!
Uspeli su Nagetsi da obezbede Nikoli Jokiću veliko pojačanje u timu, jer je prema saznanjima dobro obaveštenog NBA insajdera Šemsa Čaranije iz ESPN-a, ugovorena saradnja!
Tako će pik iz prve runde NBA drafta iz 2023. godine potpisati "two-way" ugovor sa Denver Nagetsima. Odigraće četvrtu sezona u najjačoj ligi na svetu, gde je u dosadašnjoj karijeri prosečno na 119 odigranih mečeva imao 10,5 poena uz 3,3 uhvaćene lopte.
Šems Čaranija navodi i da se on navodno već nalazi na pripremama sa Denverom u Koloradu. Nastupa na poziciji krilnog centra, a interesantno je da i Partizan prema nezvaničnim informacijama početkom septembra pratio njegove igre.
Vitmor je visok 198 centimetara, a njegova prethodna sezona prekinuta je prerano, pošto mu je u januaru dijagnostikovana duboka venska tromboza u predelu ramena.
Igrao je tokom karijere za Hjuston Roketse, odnosno, njihov razvojni tim, kao i za Vašington Vizardse. Dok je bio na koledžu, proglašen je za najboljeg frešmena Big East konferencije 2023. godine.
Sa reprezentacijom SAD osvojio je zlatnu medalju u Meksiku, na šampionatu Amerike za igrače do 18 godina.
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