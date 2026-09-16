Fudbal

Javio se osvedočeni srbomrzac: Provocirao Srbe na EP, a sada veliča OVK zločince (FOTO)

У. Ћ.

16. 09. 2026. u 19:16

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Arlind Sadiku ponovo se našao u centru pažnje zbog političke poruke koju je poslao putem društvenih mreža.

Јавио се осведочени србомрзац: Провоцирао Србе на ЕП, а сада велича ОВК злочинце (ФОТО)

Credit: MALTON DIBRA / imago sportfotodienst / Profimedia

Albanski novinar Arlind Sadiku oglasio se nakon presude u Hagu Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, nekadašnjim liderima terorističke organizacije UČK.

Četvorica pripadnika UČK osuđena su na ukupno 81 godinu zatvora zbog zločina počinjenih na Kosmetu, a odluka Suda u Hagu izazvala je veliko nezadovoljstvo među albanskim stanovništvom.

Sadiku je tim povodom objavio fotografiju na kojoj su Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi, uz kratku poruku: „Ne u moje ime“.

Albanski novinar je i ranije privlačio pažnju političkim porukama na sportskim događajima. Sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj udaljen je nakon što je tokom meča između Srbije i Engleske pokazivao dvoglavog orla i provocirao srpske navijače.

Presude četvorici bivših lidera UČK predviđaju kazne od 13 do 25 godina zatvora.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GODINAMA JE NA VISOKOJ FUNKCIJI: Evo čime se bavi sestra Cece Ražnatović

GODINAMA JE NA VISOKOJ FUNKCIJI: Evo čime se bavi sestra Cece Ražnatović