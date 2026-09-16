Javio se osvedočeni srbomrzac: Provocirao Srbe na EP, a sada veliča OVK zločince (FOTO)

Arlind Sadiku ponovo se našao u centru pažnje zbog političke poruke koju je poslao putem društvenih mreža.

Credit: MALTON DIBRA / imago sportfotodienst / Profimedia

Albanski novinar Arlind Sadiku oglasio se nakon presude u Hagu Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju, nekadašnjim liderima terorističke organizacije UČK.

Četvorica pripadnika UČK osuđena su na ukupno 81 godinu zatvora zbog zločina počinjenih na Kosmetu, a odluka Suda u Hagu izazvala je veliko nezadovoljstvo među albanskim stanovništvom.

Sadiku je tim povodom objavio fotografiju na kojoj su Tači, Veselji, Krasnići i Seljimi, uz kratku poruku: „Ne u moje ime“.

Albanski novinar je i ranije privlačio pažnju političkim porukama na sportskim događajima. Sa Evropskog prvenstva u Nemačkoj udaljen je nakon što je tokom meča između Srbije i Engleske pokazivao dvoglavog orla i provocirao srpske navijače.

Presude četvorici bivših lidera UČK predviđaju kazne od 13 do 25 godina zatvora.